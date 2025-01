(AGENPARL) - Roma, 6 Gennaio 2025

(AGENPARL) – lun 06 gennaio 2025 Rialzi prezzi gas: Marisol Cestari, le Cer sono un’arma vincente contro il

caro bolletta

Lo stop alle forniture dalla Russia riporta l’attenzione sul prezzo del gas

e riaccende la paura che i rialzi possano presto arrivare alle bollette

delle famiglie e delle imprese e scatenare una nuova crisi. Le nuove

preoccupazioni riportano l’attenzione sulle Comunità energetiche

rinnovabili (Cer), un fenomeno che ha preso piede negli ultimi due anni e

che consente di tagliare i costi sull’energia. Il risparmio arriva a

coprire quasi l’intero importo della bolletta della luce e circa la metà di

quella del gas. Così Marisol Cestari (Gruppo Cestari), legale

rappresentante dell’Associazione Energetica Moliterno Energia Dal Sole,

aggiungendo che secondo i dati aggiornati al primo semestre 2024, sono

attive 168 realtà, tra comunità energetiche rinnovabili (Cer) e iniziative

di autoconsumo collettivo, registrando un incremento dell’89% rispetto al

2023. Le regioni più attive in questo ambito sono Piemonte, Lazio, Sicilia

e Lombardia, che insieme rappresentano il 48% del totale con 80 progetti.

Si continuano invece a registrare ritardi al Sud e in Basilicata nonostante

gli incentivi e i finanziamenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza

(Pnrr), che mirano a promuovere l’energia condivisa e sostenibile nel

Paese. Le Cer – sottolinea Marisol Cestari – sono dunque un’arma vincente

non solo contro il caro bolletta dell’elettricità ma anche per ridurre la

spesa del gas, favorendo l’indipendenza energetica e la riduzione delle

emissioni di CO2. Producendo energia in modo autonomo, le comunità

energetiche proteggono i membri dalle oscillazioni dei prezzi del mercato

energetico. Di qui l’invito ad imprese e cittadini, istituzioni regionali e

locali a promuovere la costituzione delle Cer e a favorire fotovoltaico ed

eolico superando le strettoie della burocrazia nella concessione delle

autorizzazioni.