LA BEFANA DELLA POLIZIA DI STATO ARRIVA IN LAMBORGHINI

La Befana della Polizia di Stato e’ tornata anche quest’anno al Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS, per offrire un momento di gioia ai bambini ricoverati nei reparti pediatrici dell’ospedale.

La befana e’ arrivata a bordo della nuova Lamborghini Urus, accompagnata dai poliziotti della Polizia Stradale, della Polizia Postale e della Questura di Roma e ha portato peluche e dolcetti ai piccoli degenti con la speranza di riuscire a regalare loro sorrisi e spensieratezza e far sentire la vicinanza e la solidarietà della Polizia di Stato.

Ad accogliere la befana il prof. Antonio Ruggiero, direttore dell’Unità operativa complessa di Oncologia Pediatrica e il personale infermieristico e sanitario del reparto.

Nella hall di ingresso dell’ospedale, bambini incuriositi e divertiti si sono avvicinati alla Befana che poi, accompagnata dai poliziotti, ha visitato alcuni reparti pediatrici. Giada, Sofia, Tommaso, Bruno, Elena tra lo stupore e lo spavento alla vista della vecchia Befana, hanno dimenticato per qualche istante le terapie e hanno regalato sorrisi e abbracci.

L’iniziativa segue una analoga attività che si è svolta nei giorni scorsi sempre a Roma presso il Policlinico Umberto I e l’Ospedale San Camillo, dove i piccoli pazienti hanno ricevuto la visita di alcuni poliziotti che hanno voluto donare loro giochi e dolciumi.

La Befana della Polizia di Stato è passata anche a far visita ai bimbi dell’Ospedale di Siracusa, Lentini e Avola, dell’Ospedale Santa Maria dell’Olmo di Cava de’ Tirreni, degli Ospedali “Vittorio Emanuele II” di Bisceglie e “L. Bonomo” di Andria, dell’ospedale “Moscati” di Aversa, dell’Ospedale Infermi di Rimini.

