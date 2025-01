(AGENPARL) - Roma, 6 Gennaio 2025

(AGENPARL) – lun 06 gennaio 2025 GASPARRI (FI), “MELONI ALL’ESTERO DIFENDE INTERESSI ITALIA”

“C’è chi va all’estero come la Meloni a difendere gli interessi dell’Italia e chi come Renzi va per fare soldi in Arabia oppure come Conte per diventare Giuseppi, cameriere degli Stati Uniti”. Lo ha detto ai Tg Rai il presidente dei senatori di Forza Italia, Sen. Maurizio Gasparri.

​​​​Ufficio Stampa Gruppo Forza Italia -Berlusconi Presidente

