FOTO E VIDEO – BEFANA A FERRARA

giro qualche foto e copertura video degli appuntamenti che hanno animato

oggi Ferrara.

BEFANA 2025 FERRARA

La* Befana è stata in piazza a Ferrara*, appuntamento per bambini e

famiglie nel pomeriggio in Piazza Municipale con giochi, laboratori,

intrattenimenti per i bambini a cura della Contrada di San Paolo. Al

termine, come da tradizione, il grande fantoccio della Befana verrà

bruciato per spazzare via i brutti pensieri e archiviare le feste nella

vicina piazza Trento e Trieste.

Anche il Ferrara Winter Park è stato al centro della festa del 6 gennaio on

attrazioni, la pista di pattinaggio sul ghiaccio, animazioni e laboratori

per bambini.

Oltre alla Vecchia prontamente salvata dai vigili del fuoco questa mattina,

a Ferrara è arrivata anche la “Befana con il paracadute”. Nel piazzale

dell’Aeroclub ‘Fabbri’, all’aeroporto di Ferrara, si è tenuto infatti

l’evento promosso dall’Aeroclub Ferrara e dall’Aeroclub volovelistico

ferrarese.

