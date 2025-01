(ARC) Festa Tricolore: Amirante, valori da trasferire a giovani generazioni

(AGENPARL) - Roma, 6 Gennaio 2025

I valori del Tricolore sono promossi oggi

attraverso l’esperienza e le storie che i rappresentanti

dell’Associazione nazionale bersaglieri hanno voluto trasferire

ai giovani studenti delle scuole elementari e medie di Pordenone.

? importante ricordare qual ? il significato profondo di una

bandiera che ha vissuto una storia difficile per fare in modo che

le nuove generazioni possano beneficiare di quell’eredit? per

diventare classe dirigente del futuro. Il ringraziamento della

Regione va all’Anb nazionale, interregionale, regionale e

provinciale oggi rappresentate a tutti i livelli”.

Lo ha affermato l’assessore regionale alle Infrastrutture e

Territorio Cristina Amirante alla Festa del Tricolore di

Pordenone, dove una lunga bandiera di 85 metri ha sfilato per le

vie della citt? sorretta dai bersaglieri dell’Associazione

nazionale bersaglieri (Anb) e da tanti bambini e ragazzi delle

scuole primarie “De Amicis”, “Gozzi”, “Grigoletti”, “IV Novembre”

e dalla secondaria “Pasolini”.

Il 228mo anniversario della bandiera italiana ha visto premiare

15 studenti nel concorso sull’inno Mameli organizzato dalla Anb,

i cui lavori sono esposti nel chiostro della Biblioteca civica.

