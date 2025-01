(AGENPARL) - Roma, 5 Gennaio 2025

(AGENPARL) – dom 05 gennaio 2025 Migranti: Battilocchio(FI): crollo arrivi irregolari grazie a Governo

“66.317 arrivi irregolari in Italia nel 2024 a fronte di 157.651 del 2023: non propaganda di parte, ma numeri ufficiali del Ministero dell’Interno che testimoniano, più di ogni racconto di parte, l’efficacia dell’azione del Governo in tema di contrasto all’immigrazione clandestina e agli scafisti” dichiara Alessandro Battilocchio, Deputato di Forza Italia e responsabile Immigrazione del movimento azzurro, oggi in visita con una delegazione azzurra all’hotspot di Lampedusa.

“Sin dal suo insediamento nell’autunno 2022, il nostro Governo ha portato avanti una serie di politiche complessive ed efficaci in tema di gestione dei flussi migratori, grazie in particolare all’azione dei Ministri Antonio Tajani e Matteo Piantedosi. Un mosaico complesso di interventi e provvedimenti nell’ambito di una cornice comune che vede l’Unione finalmente impegnata e proattivamente coinvolta, con una condivisione di responsabilità, solidarietà e oneri tra i 27 Stati. Per tanti anni l’Italia aveva reclamato, invano, la

giusta attenzione in questo ambito. Ma oggi il nostro Governo è autorevole, stabile, credibile e la nostra voce ascoltata e rispettata in tutti i contesti comunitari e internazionali.”ha concluso Alessandro Battilocchio, a margine della

visita all’hotspot.

