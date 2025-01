Itamil Esercito chiude l’anno con una crescita di adesioni del 2,30% in 11 mesi dal 3,48% al 5,78% superato lo sbarramento del 3% per la rappresentatività 2025/27

(AGENPARL) - Roma, 5 Gennaio 2025

Si brinda nella Sede Nazionale di via Vincenzo Di Marco 29 a Palermo ” ITAMIL supera lo sbarramento del 3%”. Al 31 gennaio 2024, ITAMIL Esercito supera lo sbarramento del 2% previsto per la rappresentatività sindacale, raggiungendo il 3,48%, diventando così il primo Sindacato dell’Esercito e del Comparto Difesa, oltre che uno dei primi cinque a livello Interforze.

Quest’anno si ripete l’impresa: Itamil supera lo sbarramento del 3% previsto per il prossimo triennio 2025-2027, arrivando al 5,78% e oltrepassando ampiamente anche le 5.000 adesioni. Si attende ora il conteggio ufficiale.

Il Segretario Generale Girolamo Foti dichiara: “Sono consapevole di non essere il ‘nuovo che avanza’, ma non si può negare che provengo da tre mandati consecutivi nel COCER, eletto dalla base. Il successo continua con la crescita delle adesioni al Sindacato Itamil Esercito, di cui sono tra i fondatori. Mi sono battuto storicamente per i diritti sindacali, senza mai improvvisarsi sindacalista. Mi dispiace che il consenso si disperda in certi sindacati improvvisati “non rappresentativi”, bravi solo a offendere e a parlare male di chi invece, con i fatti, si assume le proprie responsabilità. Noi, per esempio, non abbiamo firmato un contratto povero per i colleghi. Non abbiamo tradito i colleghi e non ci siamo tirati indietro dal rischiare per i nostri fratelli e sorelle in armi. Questo è stato ripagato dalla loro fiducia, che ha contribuito a far crescere Itamil.”

Il Vice Presidente e Cofondatore Nicola Passarelli aggiunge: “Sono felice per il risultato raggiunto. Ha vinto il gioco di squadra di tutti i membri del Direttivo e dell’Esecutivo Nazionale, dei Comitati Regionali, Provinciali, le sezioni, gli iscritti, perché in ITAMIL siamo una vera famiglia. Per noi lo spirito di corpo e la lealtà sono valori fondamentali.”

Il Presidente Sandro Frattalemi conclude: “È stata dura, ma anche questa volta ce l’abbiamo fatta. Questo percorso ha messo in evidenza i caratteri delle persone: la sincera amicizia nei momenti di difficoltà, ma purtroppo, in alcuni casi, anche la falsità di alcuni. Fortunatamente, queste persone sono state poche e non fanno più parte del nostro progetto. In ITAMIL non c’è spazio per scalatori sociali, perché non c’è nulla da guadagnare, ma solo da sacrificare: tempo per le famiglie, per sé stessi e, spesso, risorse economiche. Tuttavia, lo facciamo con entusiasmo, e ringraziamo le nostre famiglie, poiché il nostro successo proviene soprattutto dal loro sacrificio.”

Itamil Esercito si conferma come un punto di riferimento nel panorama sindacale militare, con una crescita costante e un impegno che punta sempre alla tutela dei diritti dei militari.