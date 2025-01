(AGENPARL) - Roma, 5 Gennaio 2025

(AGENPARL) – dom 05 gennaio 2025 ITALIA-USA. CALOVINI (FDI): ITALIA CONFERMA CENTRALITA’ A LIVELLO INTERNAZIONALE

“La visita delle ultime ore di Giorgia Meloni negli Stati Uniti, per quanto rapida, e’ chiaramente ricca di significato ed è l’ennesima dimostrazione della centralità dell’Italia a livello internazionale.

In un momento non facile come quello che stiamo vivendo a livello internazionale, a causa delle tante tensioni geopolitiche, il nostro paese sta assumendo sempre più un ruolo da leader grazie al lavoro del presidente del Consiglio.

Non solo. Giorgia Meloni, e’ chiaro a tutti, avrà il ruolo di facilitatore tra Washington e Bruxelles proprio grazie a questa sua leadership riconosciuta sempre più da ogni paese straniero”. Lo dichiara Giangiacomo Calovini, capogruppo di Fratelli d’Italia in commissione Affari esteri alla Camera.

Ufficio stampa Fratelli d’Italia

Camera dei deputati