(AGENPARL) - Roma, 5 Gennaio 2025

(AGENPARL) – dom 05 gennaio 2025 IMOLA. CAFFÈ DELLA ROCCA, MARCHETTI (LEGA):” TAR ACCOGLIE RICORSO

PRESENTATO DA PRECEDENTE GESTORE. ALTRO DISASTRO AREA BLU”

“Il Tribunale amministrativo regionale ha accolto il ricorso presentato dal

precedente gestore del Caffè della Rocca. Qualcuno si stupisce ancora

quando esprimo la mia preoccupazione in merito a qualsiasi processo gestito

dalla società in house Area Blu?

È laconico il commento di Daniele Marchetti, Consigliere Comunale leghista

che conclude: “Ora potrebbe scattare un ricorso al Consiglio di Stato, ma

auspico che l’amministrazione comunale tuteli gli interessi della

collettività”.

