Centrosinistra – Puglia = Nichi Vendola “La nostra Puglia è ferita da cinici e trasformisti: ora il Pd dia un segnale”

*Nichi Vendola “La nostra Puglia è ferita da cinici e trasformisti: ora il

Pd dia un segnale”*

Nichi Vendola, nel 2024 lei è tornato alla politica attiva da presidente di

Sinistra italiana. Il trend è positivo per l’Alleanza Verdi Sinistra: pensa

ancora alla Puglia come a un laboratorio politico?

«Penso che occorra ricostruire, con un lavoro serio e partecipato, il

profilo di un nuovo centro-sinistra, capace di guidare la Puglia verso

obiettivi di giustizia sociale e ambientale, di sviluppo inclusivo e di

radicale innovazione nel costume politico dei partiti e degli eletti.

L’immagine della politica pugliese è scalfita, offuscata da quelle pratiche

compromissorie che alimentano sfiducia e rassegnazione facendo crescere il

partito del non voto»

Lo afferma in un’intervista all’edizione pugliese di Repubblica il

presidente di Sinistra Italiana Nichi Vendola.

Noi siamo una forza in crescita, credibile, pulita, siamo stati il cuore

pulsante – prosegue l’ex presidente della regione – di quella stagione di

bella politica alla quale non a caso, è stato dato il nome di “Primavera”.

Siamo ossigeno per il centrosinistra e siamo indispensabili per vincere. Stiamo

lavorando a una sorta di “Agenda Puglia 2030”, un contributo di analisi e

idee sulle questioni cruciali del futuro: dalla crisi idrica all’affanno

della sanità, dalle nuove povertà al dramma dell’inverno demografico.

Certo, l’alleanza in Puglia è tutta da costruire e a oggi non ci sono

segnali positivi nei nostri confronti da parte del Pd, cioè di chi ha le

responsabilità politiche maggiori. Non è stata sanata la ferita che ci è

stata inferta da Michele Emiliano con la nostra immotivata estromissione

dalla giunta»

«Il punto dolente del bilancio di un decennio del governo pugliese che

volge al termine è la legittimazione, pratica e persino teorica, del

trasformismo.Quanti cinici travestiti da civici, quanti virtuosi del

cambio-casacca, quanti tessitori di reti clientelari frequentano il nostro

campo? Un ceto di professionisti del proprio tornaconto, con al seguito

mogli o cugini o autisti da collocare al vertice o nel sottoscala di uno di

quegli acronimi la cui missione — dare alloggi, tutelare il diritto allo

studio, proteggere l’ambiente e così via — si disperde nel vento

dell’opacità. Soltanto i sonnambuli non se ne accorgono:

«Direi proprio – insiste l’esponente di Avs – che il nuovo corso di Elly

Schlein per il Pd non è arrivato in Puglia: più che il nuovo corso si vede

la guerra intestina fra correnti e gruppi di potere. Non basta proiettare

un film su Enrico Berlinguer per rimuovere quella “questione immorale” che

consiste nella moltiplicazione dei consigli di amministrazione,

nell’allargamento del proprio campo ai proprietari privati di pacchetti di

voti venduti e comprati, nella collocazione di figure prive di qualsivoglia

competenza in ruoli cruciali, nella banalizzazione del familismo, del

nepotismo, del favoritismo, del clientelismo. Politicizzare persino l’Arpa,

la cruciale agenzia della protezione ambientale, inventandosi anche qui un

consiglio d’amministrazione che non esiste da nessun’altra parte d’Italia,

è un’indecenza che va cancellata».

«Nelle prossime elezioni regionali non c’è alcun rischio di non trovare il

simbolo di Avs. Alle comunali di Bari, proprio nel nome dell’unità della

coalizione, abbiamo pagato un prezzo salato, per eccesso di generosità.

Continueremo a essere generosi e aperti, ma pretendiamo rispetto. Siamo

pronti per una campagna elettorale pancia a terra. Decaro potrebbe essere

un buon presidente di Regione, a condizione – conclude Vendola – di saper

costruire e guidare la coalizione del cambiamento. Lui potrebbe agevolmente

vincere senza cedere a quella bulimia elettoralistica che suggerisce di

moltiplicare liste pseudo-civiche, che talvolta veicolano l’imponderabile

nel consiglio regionale, ma farebbe un grave e imperdonabile errore a

chiudere gli occhi dinanzi alle cose che non vanno o vanno male nel nostro

campo».

