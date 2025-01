(AGENPARL) - Roma, 5 Gennaio 2025

(AGENPARL) – dom 05 gennaio 2025 AMBROGIO (FDI) – TORINO, DELEGAZIONE PARLAMENTARI FRATELLI D’ITALIA INCONTRA IL QUESTORE PAOLO SIRNA. SICUREZZA DEI CITTADINI SOLO GRAZIE AL PREZIOSO LAVORO DI DONNE E UOMINI IN DIVISA

“Come Governo abbiamo fatto molto e faremo ancora tanto per garantire la sicurezza dei cittadini, ma nulla potrà mai sostituire il coraggio, la dedizione e la professionalità che le Forze dell’Ordine, quali servitori dello Stato, assicurano ogni giorno a difesa dell’ordine pubblico, della democrazia e della libertà. Per questo abbiamo voluto incontrare il Questore di Torino, Paolo Sirna, ed esprimere solidarietà, vicinanza e riconoscenza nei confronti di chi indossa e onora la divisa. Anche oggi siamo dalla parte giusta della storia”. Ad affermarlo Paola Ambrogio, Senatore di Fratelli d’Italia, presente nella delegazione di parlamentari di Fratelli d’Italia. “E’ un modo – continua la Ambrogio – per prendere le distanze da una deriva sociale e politica pericolosa, che, solo negli ultimi giorni, ha visto le Forze dell’Ordine oggetto di insulti e odiose strumentalizzazioni per i fatti di Milano e Rimini nell’indifferenza di certa sinistra. Nei primi due anni di Governo abbiamo fornito risposte concrete, dal rinnovo del ccnl alle maggiori tutele nei confronti degli agenti, passando per le extra-assunzioni e il giro di vite in tema di occupazioni abusive, un colpo importante contro l’avanzata del degrado nelle aree urbane. Siamo pronti a proseguire, nel solco di una convinzione radicata: le Forze dell’Ordine sono un baluardo imprescindibile per la sicurezza dei cittadini. Con noi troveranno sempre tutela e sostegno”.

