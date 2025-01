1° Comunicato stampa del 05.01.2025

(AGENPARL) - Roma, 5 Gennaio 2025

CAPUA (CE). DURANTE UNA BATTUTA DI CACCIA ALLA VOLPE PARTE UN COLPO

ACCIDENTALE CHE FERISCE IL COMPAGNO. 49ENNE IMPRENDITORE FINISCE IN

OSPEDALE.

61ENNE DENUNCIATO DAI CARABINIERI PER LESIONI COLPOSE

Nella mattinata di ieri 4 gennaio a Capua, in località campestre “La

monaca”, si è verificato un incidente di caccia.

Un cacciatore di 49 anni, è stato colpito alla gamba sinistra da un colpo di

fucile esploso, accidentalmente, da un 61enne.

Faceva parte della stessa squadra composta da 7 persone il 61enne che

durante una battuta di caccia, nel percorrere a piedi un sentiero impervio,

è inciampato nella sterpaglia ed ha esploso, inavvertitamente, un colpo di

fucile che ha colpito alla gamba sinistra l’amico 49enne che lo precedeva di

qualche metro. L’uomo, è stato quindi trasportato d’urgenza all’ospedale

civile di Caserta dove è stato ricoverato in prognosi riservata, ma non in

pericolo di vita.

Sul posto sono arrivati i carabinieri della Stazione di Capua che hanno

sequestrato i due fucili, regolarmente detenuti.

Tutti i componenti della squadra di caccia sono risultati in regola sia

riguardo al possesso delle armi in uso che ai relativi titoli abilitativi

per il porto.