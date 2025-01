(AGENPARL) - Roma, 4 Gennaio 2025

(AGENPARL) – sab 04 gennaio 2025 Terzo mandato, Zinzi (Lega): “Centrodestra in regione opposizione esemplare”

Roma, 4 gen. – “Con il ricorso al Tar sulle procedure di approvazione della legge sul terzo mandato i consiglieri regionali di centrodestra in Campania dimostrano ancora una volta di non fare sconti a De Luca e di portare avanti un lavoro attento ed efficace. Sono lontani i tempi in cui il consiglio regionale era il teatro di un patetico consociativismo. Oggi il centrodestra ha riacquisito una nuova consapevolezza fuori e dentro l’aula”.

Lo dichiara il deputato campano della Lega e coordinatore regionale del partito Gianpiero Zinzi.