Roma, 4 Gennaio 2025

SICUREZZA. TREMAGLIA(FDI): GRAZIE A FORZE ORDINE PER LAVORO SILENZIOSO

“Voglio ringraziare le donne e gli uomini delle Forze dell’ordine fin dall’inizio del nuovo anno per il lavoro che quotidianamente e silenziosamente svolgono per rendere sicure le nostre comunità. E ancor più a poche ore da un tragico evento come quello accaduto ieri a Bergamo, dove in pieno centro è stato aggredito e ucciso un uomo, lasciando la città attonita. Quella che esprimiamo dunque è una gratitudine che, non deve essere solo occasionale e di circostanza, ma solida testimonianza di una costante vicinanza che il Governo Meloni sta promuovendo concretamente con la propria azione e che a tutti i livelli amministrativi Fratelli d’Italia tiene come priorità: siamo dalla parte delle forze dell’ordine e lo ribadiamo con chiarezza. Ci sembra il modo migliore per iniziare l’anno soprattutto quando con dispiacere ancora registriamo come alcuni balbettino quando c’è da esprimere la gratitudine e la solidarietà dovute. Ecco perché in questi giorni con numerose delegazioni nei comandi territoriali in tutta la nostra provincia come rappresentanti di Fratelli d’Italia Bergamo porteremo il nostro gesto di omaggio ai servitori dello Stato che operano a difesa della sicurezza delle nostre comunità”. Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia Andrea Tremaglia.

Ufficio stampa Fratelli d’Italia

Camera dei deputati