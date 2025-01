(AGENPARL) - Roma, 4 Gennaio 2025

(AGENPARL) – sab 04 gennaio 2025 *Sardegna, Baruffi (Pd): Piena fiducia in presidente Todde, questioni si

chiariranno*

“Piena fiducia nella presidente Alessandra Todde: ha ottenuto la fiducia

dei cittadini sardi in una competizione pienamente democratica e insieme a

noi ha chiesto un voto per un nuovo corso della Sardegna che finalmente è

cominciato. Nel massimo rispetto per gli atti della magistratura, siamo

fiduciosi che le questioni segnalate possano essere chiarite”.

Lo dichiara Davide Baruffi, responsabile Enti Locali nella segreteria

nazionale del Partito Democratico.

