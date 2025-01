(AGENPARL) - Roma, 4 Gennaio 2025

Milano Capodanno, Silvestroni (Fdi): vilipendio istituzioni, democrazia va tutelata non depenalizzata

“In Piazza Duomo a Milano durante la notte di Capodanno, i fatti accaduti sono di una gravità assoluta. Quel disprezzo nei confronti delle istituzioni italiane offende la dignità della Nazione e di tutti gli italiani”.

Lo dichiara in una nota il senatore Marco Silvestroni, presidente della federazione della provincia di Roma di Fratelli d’Italia.

‘Per vilipendio, la sanzione pecuniaria ha sostituito la reclusione nel 2006, evidentemente la pena prevista non riesce a fronteggiare e scongiurare comportamenti messi in atto al solo fine di delegittimare l’autorità dello Stato. Non si può derubricare come libertà di espressione l’offesa alla Repubblica, alle istituzioni e allo Stato. Aprire una profonda riflessione su come arginare la volontà di indebolire la credibilità e l’immagine dello Stato Italiano è un dovere” – conclude Silvestroni.

