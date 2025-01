(AGENPARL) - Roma, 4 Gennaio 2025

(AGENPARL) – sab 04 gennaio 2025 FISCO, SANTILLO (M5S): DURO COLPO PER CITTADINI, GOVERNO RACCONTA FAVOLE

ROMA, 4 gen. – “La notizia dell’aumento della pressione fiscale al 40,5% nel terzo trimestre del 2024, come riportato dall’Istat, è un duro colpo per gli italiani. Questo incremento di 0,8 punti percentuali rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente rappresenta un ulteriore fardello sulle spalle dei cittadini. Mentre il governo continua a raccontare favole di miglioramenti economici, di un Paese in salute, la realtà è ben diversa. La diminuzione della propensione al risparmio, evidenziata dall’Istat, è un chiaro segnale del fatto che le famiglie stanno lottando per arrivare a fine mese, risparmiando sempre meno. E ciò li metterà in grande difficoltà quando avranno quella spesa imprevista o quella visita da fare. In sintesi gli italiani stanno sempre peggio, questo è il paese reale! La Meloni e company dovrebbero smettere di dire bugie e di ascoltare di più la voce degli italiani. I cittadini meritano di meglio, non un carico fiscale sempre più pesante che soffoca la loro qualità di vita”.

Lo scrive su Facebook il vicepresidente dei deputati M5S Agostino Santillo.

