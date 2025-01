CS – EDUCATIVA DI STRADA: PRESENTAZIONE DEL NUOVO PROGETTO DEL COMUNE DI GINOSA (TA) PER IL CONTRASTO ALLE DIPENDENZE TRA I GIOVANI

(AGENPARL) - Roma, 4 Gennaio 2025

(AGENPARL) – sab 04 gennaio 2025 EDUCATIVA DI STRADA: PRESENTAZIONE DEL NUOVO PROGETTO DEL COMUNE DI GINOSA

PER IL CONTRASTO ALLE DIPENDENZE TRA I GIOVANI

Prevenire e contrastare problematiche di dipendenza patologica nella

popolazione giovanile attraverso la realizzazione di attività itineranti di

sensibilizzazione rispetto ai rischi connessi all’utilizzo di sostanze

psicotrope e alla strutturazione di condizioni di dipendenza, con o senza

sostanze.

Sono i principali obiettivi del nuovo servizio di educativa di strada

avviato e fortemente voluto dall’Amministrazione Comunale di Ginosa.

Un’iniziativa innovativa dedicata alla prevenzione e al contrasto delle

dipendenze patologiche tra i giovani del territorio.

La presentazione si terrà martedì 7 gennaio 2025, alle ore 16,00, presso la

Community Library, situata in C.so Vittorio Emanuele II, e sarà

un’occasione per illustrare le attività e le strategie che

caratterizzeranno questo progetto nel corso del 2025.

Il servizio, avviato a dicembre 2024 con una fase preliminare di mappatura

del territorio, continuerà per 11 mesi attraverso attività itineranti volte

a sensibilizzare la popolazione giovanile sui rischi legati all’uso di

sostanze psicotrope e alla creazione di condizioni di dipendenza, sia con

che senza sostanze.