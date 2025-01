Comunicato stampa della Compagnia Carabinieri di Bolzano.

(AGENPARL) - Roma, 4 Gennaio 2025

(AGENPARL) – sab 04 gennaio 2025 Comando Compagnia Carabinieri Bolzano

Bezirkskommando Carabinieri Bozen

NOTA STAMPA – PRESSESENDUNG

Evaso in giro per il paese: arrestato dai Carabinieri.

Aus dem Hausarrest Entflohener im Ort unterwegs: Festnahme durch die Carabinieri

——————Nella tarda serata di domenica, i Carabinieri

della Stazione di San Genesio Atesino hanno Am späten Sonntagabend haben die Carabinieri

arrestato un locale cittadino, protagonista di der Wache von Jenesien einen ortsansässigen

Bürger festgenommen, der eine „Flucht“ aus

un’“evasione” dalla detenzione domiciliare.

dem Hausarrest begangen hatte.

I militari, in occasione di un controllo di routine

di verifica della corretta espiazione della pena Die Carabinieri haben die Person bei einer

Überprüfung

alternativa al carcere, non hanno trovato il Routinekontrolle

ordnungsgemäßen Vollzugs der alternativen

soggetto nel proprio domicilio.

Strafe zum Gefängnis nicht in ihrer Wohnung

Immediatamente, i Carabinieri hanno avviato vor gefunden.

approfondite ricerche del soggetto per il paese,

con particolare attenzione ai luoghi frequentati Unverzüglich leiteten die Carabinieri eine

intensive Suche nach der Person im Ort ein und

dall’evaso.

achteten dabei besonders auf die vom

Dopo circa 20 minuti, lo stesso, verosimilmente Flüchtigen frequentierten Orte.

dopo essere stato informato da qualche familiare

circa le ricerche in corso da parte dei militari,

per il tramite del 112NUE, ha comunicato alla

Centrale Operativa di Bolzano di aver avuto dei

“problemi con la propria auto” e di non essere

stato in grado di rientrare in casa per l’orario

stabilito dal giudice.

Nach etwa 20 Minuten teilte derselbe,

vermutlich

nachdem

einem

Familienmitglied

über

laufenden

Suchmaßnahmen der Carabinieri informiert

worden war, über die Notrufnummer 112 der

Einsatzzentrale von Bozen mit, dass er

„Probleme mit seinem Auto“ gehabt habe und

nicht in der Lage gewesen sei, zu der vom

Una volta raggiunto dai militari, sono stati

Richter festgelegten Zeit nach Hause

eseguiti i dovuti controlli di polizia, nello

zurückzukehren.

specifico, gli operanti hanno svolto una

perquisizione veicolare all’auto in uso all’uomo, Nachdem er von den Carabinieri erreicht

che ha permesso di rinvenire oggetti atti allo worden war, wurden die notwendigen

scasso.

polizeilichen Kontrollen durchgeführt. Konkret

Terminata la procedura di rito, il soggetto è stato

arrestato per i reati di “evasione” e “possesso

ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli”

e sottoposto nuovamente al regime dei

domiciliari per continuazione della propria

pena.

führten

Beamten

Fahrzeugdurchsuchung des von dem Mann

benutzten

Autos

durch,

Einbruchswerkzeug gefunden wurde.

Nach Abschluss des üblichen Verfahrens wurde

die Person wegen der Straftaten „Ausbruch“ und

„ungerechtfertigter

Besitz

Alla luce delle gravi violazioni riscontrate, i Dietrichwerkzeug“ festgenommen und erneut

Carabinieri hanno già informato il Tribunale di dem Hausarrest zur Fortsetzung ihrer Strafe

Sorveglianza del Capoluogo affinché possa unterstellt.

valutare una misura più restrittiva.

Angesichts der festgestellten schwerwiegenden

Verstöße haben die Carabinieri das zuständige

Überwachungsgericht von Bozen bereits

informiert, damit dieses eine strengere

Maßnahme prüfen kann.