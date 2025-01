(AGENPARL) - Roma, 4 Gennaio 2025

(AGENPARL) – sab 04 gennaio 2025 Colle Tenda, Rixi: Soddisfazione per impegno diretto Governo francese su valichi alpini

Roma, 4 gen – “La visita del ministro Tabarot ai cantieri sul Colle di Tenda è un fatto importante. Accolgo con soddisfazione il fatto che un rappresentante del Governo francese si sia impegnato direttamente per accelerare i lavori sul Colle di Tenda e sul Frejus, con l’obiettivo di garantire la piena apertura di entrambi i valichi entro giugno. L’impegno del ministro Tabarot rappresenta un passo avanti verso una maggiore cooperazione transfrontaliera e una soluzione concreta ai disagi che per troppo tempo hanno penalizzato cittadini e imprese del territorio. Da parte nostra, continueremo a lavorare con la massima determinazione per completare tutte le attività necessarie, in modo da riaprire i valichi alpini il prima possibile”.

Lo dice in una nota il deputato e vice ministro al Mit Edoardo Rixi.