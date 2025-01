(AGENPARL) - Roma, 4 Gennaio 2025

(AGENPARL) – sab 04 gennaio 2025 Campania, De Rosa(Fi): “Basta manfrine la res publica esige serietà, De Luca ha scocciato”

Il De Luca ter ha letteralmente stancato, davvero non se ne può più di tutte queste manfrine. La Regione Campania non solo è ostaggio da 10 anni dello sceriffo senza stella, ma deve inoltre subire giochi di potere, plot, strategie o pseudo tali, figlie di velleità e capricci personali. Il ruolo di presidente della regione richiede serietà e competenza, il centrosinistra e De Luca hanno dimostrato solo incapacità, ai cittadini dei malumori e dei mal di pancia interni non interessa nulla. Servono risposte sui temi importanti, sicurezza, sanità, servizi, questo conta. Amministrare la res publica è ben altro, la Campania non può permettersi un dietro front qualora la Corte Costituzionale dovesse pronunciarsi con parere sfavorevole per il terzo mandato. De Luca prenda esempio dal collega Emiliano, che con grande maturità ha rinunciato da tempo alla terza candidatura in Puglia. Sarebbe davvero uno sfacelo, un immane spreco di tempo e denaro pubblico, questo i campani non lo meritano. La linea di Forza Italia è chiara e netta, le indicazioni del nostro presidente dei senatori Maurizio Gasparri, ribadite anche dal nostro coordinatore Regionale Fulvio Martusciello sono lapalissiane. Guarderemo sempre in casa nostra, ma saremo attenti e vigili, vogliamo un agone equo, senza scuse né giustificazioni quando il centrodestra ritornerà a governare la Campania.

Lo riferisce in una nota il Senatore di Forza Italia Raffaele De Rosa, Capogruppo in Commissione Affari Esteri e Difesa.

​​​​Ufficio Stampa Gruppo Forza Italia -Berlusconi Presidente

Camera dei deputati – Via degli Uffici del Vicario n. 21 – 00186 – Roma