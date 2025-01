(AGENPARL) - Roma, 4 Gennaio 2025

(AGENPARL) – sab 04 gennaio 2025 Addio a Franco Trusio, la commozione di Clemente e Sandra Mastella:

“Commossi, era uomo dal senso pratico e politico incomparabile” “Scompare

un nostro amico e storico collaboratore, Franco Trusio . Il suo ricordo e ‘

motivo di commozione e la nostra vicinanza alla famiglia in un momento

difficile è totale . Che bei tempi umani e politici abbiamo vissuto con uno

stile oggi latitante . Quante Feste del Campanile abbiamo messo in piedi

facendone una realta ‘politica’ ineguagliabile. Insomma una politica che

vinceva, ma quando era sconfitta sapeva rilanciarsi . La commozione è

tanta. Piangiamo un amico dal carattere forte ma dal senso pratico e

politico incomparabile. Ai familiari, a Luigi in particolare, una carezza”,

lo scrivono in una nota congiunta Clemente Mastella e Sandra Lonardo

Mastella.