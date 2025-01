(AGENPARL) - Roma, 3 Gennaio 2025

(AGENPARL) – ven 03 gennaio 2025 *VISITA FORZE DELL’ORDINE.*

Una delegazione di FdI, composta da parlamentari, consiglieri regionali, coordinatore comunale, consiglieri provinciali e consiglieri comunali, incontrerà domani i rappresentanti provinciali delle forze dell’Ordine.

“Intendiamo così – spiega l’on. Dario Iaia – ringraziare le donne e gli uomini in divisa, dimostrando la massima stima per il lavoro che svolgono. Con questo gesto, vogliamo anche rappresentare la nostra vicinanza nei confronti del carabiniere indagato per eccesso di difesa dopo essere intervenuto per fermare un egiziano che con un coltello aveva già ferito 4 persone in strada per poi scagliarsi contro il militare che, legittimamente, ha sparato contro l’aggressore.

Il recente potenziamento di organico ed il riconoscimento anche economico degli sforzi da loro profusi, oltre all’aumento delle pene in caso di aggressione nei confronti dei rappresentanti delle forze dell’ordine, è quanto il governo Meloni vuole continuare a fare, con impegno e concretezza. Le forze dell’ Ordine sono uno dei fiori all’ occhiello della nostra nazione, distinguendosi sempre per umanità, spirito di sacrificio e senso del dovere, per questo noi siamo al loro fianco senza se e senza ma.”

A seguire il programma di visite: Ore 10.15 Questura di Taranto – ore 11.00 Comando Provinciale GDF – ore 11.45 Comando Provinciale Carabinieri.