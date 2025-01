ROMA – ACCA LARENTIA, BARBERA (PRC): “NO AI MACABRI RITUALI DI STAMPO FASCISTA CHE OLTRAGGIANO LA NOSTRA COSTITUZIONE”

(AGENPARL) - Roma, 3 Gennaio 2025

(AGENPARL) – ven 03 gennaio 2025 “Le notizie anticipate dall stampa su un possibile corteo di Casapound da

Via Napoleone III a Via Acca Larentia a Roma contribuiscono, nel silenzio

assordante del Viminale, a surriscaldare ancora di più il clima per la

giornata del 7 gennaio. Per questo motivo, continuiamo a rinnovare la

richiesta al ministro Piantedosi di impedire qualsiasi manifestazione

fascista in Città. Quello del 7 gennaio è un raduno che, da sempre, con i

suoi macabri rituali nostalgici di stampo neofascista, rappresenta un

grave oltraggio alla nostra Costituzione e alla città di Roma, Medaglia

d’Oro alla Resistenza, ma che quest’anno, alla luce del rinvio a giudizio

di 31 militanti di estrema destra, disposto dalla Procura di Roma per

“liturgia delle adunanze usuali del disciolto partito fascista”, in

occasione della commemorazione dei fatti di Acca Larentia del 7 gennaio

2023, sarebbe ancora più grave e inaccettabile. Senza considerare che tale

raduno ogni anno genera anche forti tensioni, paralizzando un intero

quartiere, a causa dei problemi di ordine pubblico provocati dalla presenza

dei neofascisti. Nel caso in cui il Viminale continuasse a ignorare le

richieste che continuano a pervenire da giorni dalle forze democratiche

della città aderiremo alle iniziative che verranno organizzate dagli

antifascisti romani per quella giornata”. Lo dichiara Giovanni Barbera,

membro del comitato politico nazionale di Rifondazione Comunista.