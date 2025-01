(AGENPARL) - Roma, 3 Gennaio 2025

(AGENPARL) – ven 03 gennaio 2025 Omofobia. Ferrante, Ferita per nostra società, solidarietà a vittime aggressione

“Gli episodi di omofobia che ancora continuano a verificarsi rappresentano una ferita profonda e inaccettabile per la nostra società. L’intolleranza, il pregiudizio o peggio la violenza fisica e verbale, che troppi cittadini sono costretti a subire solo per il proprio orientamento sessuale, vanno respinti con fermezza perché confliggenti con il nostro assetto democratico. Esprimo solidarietà alle vittime delle gravissime aggressioni, avvenute da ultimo a Roma nella notte di Capodanno. È nostro impegno lavorare per sensibilizzare i cittadini, a partire dagli adolescenti, e contrastare i fenomeni di omofobia, promuovendo la cultura del rispetto e del riconoscimento reciproco come base della nostra civiltà e di ogni convivenza civile. Superare le discriminazioni che alimentano solo odio e intolleranza significa difendere la libertà e i diritti fondamentali di ogni individuo, sanciti dalla nostra Costituzione“.

Lo scrive il deputato di Forza Italia e Sottosegretario di Stato al Mit, Tullio Ferrante.

