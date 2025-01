Fondazione Musica per Roma, appuntamenti dal 5 al 12 gennaio 2025

(AGENPARL) - Roma, 3 Gennaio 2025

(AGENPARL) – ven 03 gennaio 2025 Jazz ed Arti: incontri ed incroci (tra linguaggi)”.

a cura di LUIGI ONORI

DAL 12 GENNAIO AL 4 MAGGIO 2025

CASA DEL JAZZ ORE 11

Biglietto 10 euro

Sei appuntamenti con Luigi Onori per saggiare le relazioni tra jazz ed altri ambiti artistici, dall’opera lirica alla pittura, dal cinema alla danza. Primo appuntamento domenica 12 gennaio per parlare di Jazz e Opera, quando le arie diventano standard fra la tromba di Enrico Rava e il piano di Danilo Rea

PROSSIMI APPUNTAMENTI

2.Jazz e cinema: il paradigmatico caso di Spike Lee (“Do the Right Thing”, “Mo’ Better Blues”, “Malcolm X”) (26 gennaio 2025)

3.Jazz e Poetry: voce, messaggio, parola, strumento. Intrecci e invenzioni, da James L. Hughes a Moor Mother (9 marzo)

4.Jazz e Pittura in Europa, quando i pennelli dipingono musica: Django Reinhardt, Daniel Humair, Han Bennink (6 aprile 2025)

5.Jazz e Danza, coreografare le note di Duke Ellington, Max Roach, Charles Mingus e Leonard Bernstein (27 aprile 2025)

6.Jazz e Fotografia: i “ritratti dall’interno” di Milt Hinton e Pannonica De Koenigswarter (4 maggio 2025)

Luigi Onori è critico, saggista, docente, storico. Scrive per “il manifesto” dal 1982, ha collaborato a riviste di settore (da “Musica Jazz” a “il giornale della musica”), pubblicato libri su Jazz e Africa, Paolo Fresu, il Perigeo, Abbey Lincoln (L’asino d’oro, 2023) nonché una corposa “Storia del Jazz” (Hoepli, 2020) con Riccardo Brazzale e Maurizio Franco. Ha insegnato e tenuto masterclass in conservatorio, è docente di “Storia ed Estetica del Jazz” al Saint Louis Music College di Roma nonché collaboratore della Casa del Jazz da molti anni. Da giugno 2024 pubblica anche sul suo blog unlimitjazz.it .