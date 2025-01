Comunicati Stampa “Eventi week end Gualdo Tadino” e “Flash Mob a gualdo Tadino per Cecilia Sala”

(AGENPARL) - Roma, 3 Gennaio 2025

(AGENPARL) – ven 03 gennaio 2025 Comune di Gualdo

Tadino

E’ ancora festa a Gualdo Tadino con “Vivi il Natale”, in arrivo

un lungo weekend straordinario di eventi.

“Vivi il Natale a Gualdo Tadino” prosegue con un nuovo weekend ricco di eventi

che si protrarrà fino a lunedì 6 gennaio giorno dell’Epifania.

Dal 3 al 6 gennaio la città umbra si prepara ad accogliere tanti appuntamenti

imperdibili che mescolano tradizione, socialità e puro divertimento.

Un’occasione perfetta per scoprire il calore della nostra comunità e celebrare

insieme l’amore per la cultura, la musica e le tradizioni locali.

In attesa della festa patronale dedicata al Beato Angelo, in programma per il 15

gennaio 2025, il prossimo weekend sarà un preludio di emozioni, con una serie

di eventi che sapranno conquistare grandi e piccoli.

VENERDI 3 GENNAIO 2025

Tombolata al C.V.A. Cartiere

Preparatevi a una serata all’insegna del gioco e del divertimento con la

tombolata presso il C.V.A. Cartiere. Dalle ore 21:00 alle 23:00, il clima di festa

sarà arricchito da premi straordinari, in un’atmosfera di allegria perfetta per

famiglie e amici.

Concerto Augurale Novus Annus

L’appuntamento di apertura del nuovo anno della Corale Santa Cecilia arriva

venerdi 3 gennaio alle ore 21 presso la Chiesa Concattedrale di San Benedetto a

Gualdo Tadino, con il concerto augurale “Novus Annus!”, una miscellanea di

brani natalizi della tradizione e non solo, di grande impatto emotivo, che vedrà

le musiche del Direttore, Maestro Simone Marcelli e la presenza al Pianoforte

del Maestro Fausto Paffi.

DOMENICA 5 GENNAIO 2025

Natale da cani

Gli amanti degli amici a quattro zampe non possono assolutamente mancare alla

sfilata più simpatica dell’anno! I nostri fedeli compagni saranno in Piazza Martiri

della Libertà a Gualdo Tadino (iscrizioni dalle ore 14.30 alle 15.30 e inizio della

sfilata alle ore 16) i protagonisti indiscussi di questo evento amatoriale, che

premierà con riconoscimenti speciali i partecipanti più originali. Per

Concerto della Banda Musicale “Città di Gualdo Tadino”

La Banda Musicale “Città di Gualdo Tadino”, diretta dal Maestro Angelo

Arnesano, offrirà un’esibizione speciale (Ore 18 presso il Teatro Talia) che saprà

emozionare e coinvolgere tutti i presenti. Un viaggio tra note e melodie che

celebra la tradizione musicale e rende omaggio alla città di Gualdo Tadino.

Tombolata della Befana a Rigali

La tradizione incontra la magia della Befana! La Pro Loco di Rigali vi invita a

una serata unica con la Tombolata della Befana, un appuntamento imperdibile

per tutta la famiglia.

L’evento avrà inizio alle ore 20:45, accompagnato da momenti di condivisione e

bontà: saranno offerti vin brulé e panettone per riscaldare il cuore e lo spirito

dei presenti.

E per i più piccoli? Una sorpresa indimenticabile: l’arrivo della Befana in

persona, pronta a distribuire dolci e sorrisi!

LUNEDI 6 GENNAIO 2025

BEFANA IN CENTRO

Il centro storico di Gualdo Tadino si appresta a vivere una giornata dell’Epifania

in grande stile. Un doppio appuntamento dedicato ai più piccoli è infatti in

arrivo.

Alle ore 16 in Piazza Martiri protagonista sarà la Befana dei Vigili del Fuoco che

porterà dolci e doni per tutti i bambini. Sempre alle ore 16 il centro storico sarà

poi animato dal Laboratorio creativo della Befana “CreaMe Animazione” che

aspetta i più giovani con tante belle sorprese.

Ufficio Stampa Comune Gualdo Tadino

Gualdo Tadino, 03/01/2025