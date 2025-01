[Comune Palermo] Amap, sospeso il 6 gennaio il razionamento idrico

(AGENPARL) - Roma, 3 Gennaio 2025

Il prossimo lunedì 6 gennaio sarà sospeso per l’intera giornata il razionamento idrico che riguarda le seguenti zone della città di Palermo: Partanna-Mondello, Arenella, Bonagia-Falsomiele, Borgo Nuovo- Passo di Rigano, Calatafimi- Villa Tasca, Boccadifalco- Pitrè Alta.

Il provvedimento di sospensione dell’erogazione idrica per 24 ore riprenderà regolarmente il giorno 7 gennaio secondo il piano che coinvolge oltre 250.000 cittadini di Palermo in vigore dallo scorso mese di dicembre.