C3 – Combating Cyber Crime: prevenzione e contrasto dei crimini informatici. L’impegno della Polizia di Stato nel report 2024 della Polizia Postale e per la Sicurezza Cibernetica ++REPORT IN ALLEGATO++

Ivano Gabrielli, Dirigente Superiore della Polizia di Stato, Direttore del Servizio Polizia

Postale e per la Sicurezza Cibernetica

La complessiva realtà in cui sviluppiamo le nostre individualità, le nostre economie e la nostra

società in generale, ha oggi acquisito una nuova dimensione, un nuovo dominio, che si aggiunge

a quelli esplorati dall’esperienza senziente, all’interno del quale parimenti viviamo,

realizzando, attraverso l’esercizio delle libertà costituzionalmente garantite, lo sviluppo della

nostra personalità.

Sul fronte della proiezione criminale, che come ogni altra attività umana viene ad integrarsi nel

dominio cibernetico, sono state molteplici le sfide affrontate nel 2024 dalla Polizia Postale.

L’aumento delle minacce cibernetiche dovute ai conflitti internazionali e la crescente

sofisticazione degli attacchi informatici contro le infrastrutture del Paese hanno reso necessaria

una risposta più pronta e innovativa.

L’approvazione del DDL Cybersicurezza (L. 90 del 2024) ha potenziato le nostre capacità di

prevenzione e contrasto, dotandoci di strumenti normativi avanzati e di una più completa

architettura istituzionale che, arricchita dalla capacità di coordinamento della DNA, oggi

permette la più efficace osmosi operativa tra Forze dell’ordine, Magistratura e Presidenza del

Consiglio.

A questo si aggiunge l’avvio del Comitato di Analisi per la Sicurezza Cibernetica (CASC), un

tavolo interistituzionale voluto dal Ministro dell’Interno, al quale periodicamente tutte le

componenti delle Forze dell’Ordine, e con la partecipazione della Difesa, del comparto

intelligence e di ACN, portano le proprie competenze e know how operativo per la condivisione

di scelte coordinate nel contrasto alla minaccia criminale in ambito cyber e a supporto delle

funzioni di sicurezza e gestione dell’ordine pubblico.

Tale rinnovata struttura di cooperazione interistituzionale ha a disposizione la rete dei 18 Centri

Operativi per la Sicurezza Cibernetica (COSC) della Polizia Postale, attivi nei principali

capoluoghi di regione e delle 82 Sezioni Operative per la Sicurezza Cibernetica, presenti nelle

province, al cui vertice è posto il rinnovato Servizio Polizia Postale e per la sicurezza

cibernetica, oggi al centro della Direzione centrale per la polizia scientifica e la sicurezza

cibernetica del Dipartimento della PS, dedicata all’alta investigazione tecnologica ed alle

scienze forensi.

Una struttura strategicamente diffusa, in grado di rispondere prontamente agli attacchi

cibernetici, garantendo una copertura territoriale capillare in modalità 24/7 grazie all’impegno

del Centro Nazionale Anticrimine Informatico per la Protezione delle Infrastrutture Critiche

(CNAIPIC) dal quale dipendono gli omologhi Nuclei Operativi Sicurezza Cibernetica (NOSC),

presidio di sicurezza per le pubbliche amministrazioni e le imprese strategiche del Paese, in un

unico grande “sistema” di pubblica sicurezza cyber, nella disponibilità dell’Autorità Nazionale

e delle Autorità Provinciali, alter ego e allo stesso tempo concorrente nel contribuire alla

Sicurezza nazionale.

Sotto il profilo più strettamente criminale, la criminalità economica e finanziaria rappresenta la

più significativa area di azione di organizzazioni complesse, internazionalmente distribuite.

Con l’aumento delle transazioni online, frodi informatiche e furto di dati sensibili bancari, sono

diventati minacce quotidiane. In tale ambito si è investito per lo sviluppo di competenze di

analisi finanziaria e di cripto asset, che determinino una più efficace risposta investigativa, da

sostenersi in ambito nazionale ed internazionale.

Il Centro Nazionale per il Contrasto alla Pedopornografia Online (CNCPO) permane in prima

linea nella lotta contro lo sfruttamento sessuale dei minori sulla rete. Abbiamo intensificato gli

sforzi, implementando nuove strategie e collaborazioni internazionali per migliorare l’efficacia

delle nostre operazioni, che mirano a smantellare sistemi criminali che generano proventi

enormi arrivando a offrire servizi in diretta per abusi sessuali su piccole vittime. Le nostre

strutture investigative in tale settore hanno ruoli chiave in delicate indagini internazionali, nei

quali siamo chiamati a condividere le tecniche di investigazione undercover perfezionate nel

corso degli anni.

Le attività di sensibilizzazione e prevenzione, a partire proprio dai più piccoli, divengono quindi

fondamentali, nella costruzione di consapevolezze circa i rischi presenti in rete, per lo sviluppo

di competenze in termini di sicurezza che preparino i cittadini digitali del futuro. Attraverso

campagne come “Una vita da social”, “Cuori Connessi” e il progetto avviato con Geronimo

Stilton dedicato proprio ai più piccoli, collaboriamo con scuole e comunità per educare i giovani

sui pericoli della rete e promuovere comportamenti sicuri online. Monitoriamo e contrastiamo

i reati contro la persona, con particolare attenzione alle donne, spesso vittime di cyber stalking

e molestie e quindi di violenze che, se ben comprese e affrontate per tempo, favoriscono la più

efficace attività di prevenzione.

Nella lotta alla diffusione di contenuti terroristici online, il costante monitoraggio della rete è

essenziale per la precoce individuazione di minacce e per la corretta gestione dell’ordine e la

sicurezza pubblica. In tale ambito le strutture della Polizia Postale operano, con importanti

risultati, in costante raccordo con gli uffici specialistici della Polizia di Stato, DIGOS e

Direzione centrale per la polizia di prevenzione, per prevenire fenomeni di radicalizzazione sul

web e garantire quindi una completa analisi della minaccia estremista.

La formazione continua del personale e l’innovazione tecnologica sono pilastri della nostra

efficienza operativa, ogni anno vengono quindi garantiti a ciascun settore operativo dedicati

momenti di formazione attraverso l’erogazione di corsi bisettimanali, che permettono la crescita

continua delle competenze e di mantenere il passo delle forme più evolute di criminalità

informatica.

Investiamo nella ricerca e nello sviluppo di nuove tecnologie, tra cui l’intelligenza artificiale,

valorizzando il rapporto costante col mondo accademico, per migliorare le nostre capacità

tecnico investigative.

Quello che segue è quindi il bilancio che restituisce in numeri, il risultato di un anno di sforzi

che hanno visto impegnati le donne e gli uomini della Polizia di Stato, che da oltre vent’anni

sono chiamati a garantire nel dominio cibernetico la sicurezza dei cittadini.

LA PRIMA DIVISIONE DEL SERVIZIO POLIZIA POSTALE E PER LA SICUREZZA

CIBERNETICA

Barbara Strappato, Primo Dirigente della Polizia di Stato, Direttore

La Prima Divisione del Servizio Polizia Postale e per la sicurezza cibernetica svolge un ruolo

fondamentale nella protezione dell’ambiente digitale, affrontando sfide sempre più complesse

derivanti dal rapido cambiamento del mondo cibernetico.

Le attività della Divisione sono articolate in diversi settori operativi, ciascuno mirato a

rispondere alle esigenze emergenti in ambito di sicurezza digitale, prevenzione del crimine

informatico e protezione degli utenti della rete.

Il settore Analisi e Pianificazione Strategica, di recente istituzione, si occupa di raccogliere e

analizzare i dati provenienti dall’intero territorio nazionale, al fine di fornire informazioni

strategiche utili a orientare le politiche di prevenzione e contrasto al cybercrime e grazie a un

costante aggiornamento delle metodologie investigative e di analisi, questo settore è in grado

di definire piani operativi efficaci da condividere con gli uffici territoriali. Da tali analisi è

scaturita la decisione di concentrare la gran parte delle attività di prevenzione sui minori e in

particolare sui minori di anni 14, attraverso alcune attività a loro mirate seguite dal settore

Relazioni Esterne. In particolare è stato adottato un approccio olistico per promuovere la

sicurezza digitale, dalle campagne di sensibilizzazione sull’uso consapevole della rete al

contrasto alla pedopornografia online con la mostra fotografica itinerante “Supereroi”, alla

pubblicazione del libro “Sulle tracce dell’hacker”, realizzato in collaborazione con la

Fondazione Geronimo Stilton.

Nel contesto dell’educazione alla sicurezza digitale, anche quest’anno il progetto “Una Vita da

Social” ha raggiunto migliaia di studenti nelle piazze italiane e l’iniziativa “Cuori Connessi” ne

ha coinvolti altrettanti on line. Queste attività si confermano eccezionali strumenti di

sensibilizzazione e di formazione delle nuove generazioni, preparandole a navigare in sicurezza

nel mondo digitale. Ancora una

conferma, quella del Commissariato di

P.S. Online, il nostro “ponte” continuo

con i cittadini, dei quali raccoglie quesiti,

dubbi, problemi e ai quali fornisce

informazioni, approfondimenti e alert

relativi alle minacce emergenti nel

cyberspazio, contribuendo a creare una

rete di supporto e prevenzione contro i

crimini informatici. Il sito web ha

visite, 82.000 segnalazioni e 23.000

richieste di assistenza, riguardanti fenomeni come truffe online, spoofing, smishing ed

estorsioni a sfondo sessuale.

In un ambito caratterizzato da un non spazio e dalla transnazionalità delle attività, nell’anno di

Presidenza italiana del G7, rinnovate energie sono state dedicate al settore Relazioni

Internazionali che ha lavorato per rafforzare la cooperazione internazionale, organizzando corsi

di formazione, workshop e incontri con le forze di polizia di altri paesi, con un focus particolare

sulla collaborazione con le principali agenzie di law enforcement statunitensi. Proprio in

occasione della presidenza italiana del G7, sono stati istituiti e sviluppati gruppi di lavoro

dedicati all’uso dell’intelligenza artificiale e ai rischi ad essa collegati, con l’obiettivo di creare

soluzioni comuni per affrontare le nuove minacce digitali.

Di particolare rilievo è la partecipazione attiva ai gruppi di lavoro internazionali, che ha portato

anche alla recente introduzione della ricezione diretta dei dati SIENA da parte del settore

Archivio, migliorando la gestione delle informazioni sensibili in ambito internazionale

Nell’anno che ha visto istituita la nuova Direzione Centrale, con le sue peculiari, nuove

esigenze, sono state intraprese tutte le attività necessarie a garantirne il funzionamento: il settore

Personale e Servizi ha gestito quelle connesse alla gestione del personale ed è stata effettuata

una mirata attività di scouting, organizzata dal Settore rapporti territoriali in tutte le scuole di

polizia che hanno ospitato i corsi di formazione di allievi agenti e vice ispettori per individuare

personale altamente qualificato, con competenze tecniche avanzate, in grado di operare

efficacemente in scenari operativi di elevata complessità.

A questa attività si aggiunge quella seguita dal Settore Formazione, che ha implementato

percorsi formativi specifici per la formazione di nuove figure professionali, tra cui l’Analista di

Fonti Aperte (O.S.I.N.T., SOC.M.INT.), l’Operatore Cyber e il Child Sexual Exploitation

Operator, con l’obiettivo di fornire al personale le competenze necessarie per operare in

ambienti digitali altamente specializzati e per contrastare in modo efficace i reati informatici,

in particolare quelli a danno dei minori. In aggiunta a questi percorsi formativi specialistici, il

Settore Formazione ha promosso il Master in “Cyber Security, Legislazione e Gestione della

Sicurezza”, con l’intento di approfondire le conoscenze in ambito giuridico e operativo legate

alla sicurezza informatica.

L’insieme dei programmi formativi, affiancati da attività di ricerca e progettazione di proposte

normative riguardanti l’intelligenza artificiale, il rafforzamento degli strumenti di contrasto alle

frodi e le operazioni sotto copertura – curata dal Settore Studi e Affari Giuridici – sono essenziali

per garantire una preparazione sempre aggiornata e adeguata alle nuove minacce emergenti nel

cyberspazio.

In risposta alle crescenti necessità operative, è stato anche implementato il parco veicolare dei

Centri Operativi per la Sicurezza Cibernetica, potenziamento curato dal Settore Automezzi. Un

miglioramento reso possibile anche grazie alla collaborazione con Poste Italiane e con il

supporto del Dipartimento della Pubblica Sicurezza.

LA SECONDA DIVISIONE DEL SERVIZIO POLIZIA POSTALE E PER LA SICUREZZA

CIBERNETICA

Maria Rosaria Romano, Primo Dirigente della Polizia di Stato, Direttore

IL CENTRO NAZIONALE PER IL CONTRASTO ALLA PEDOPORNOGRAFIA ONLINE (CNCPO)

In qualità di organo del Ministero dell’Interno, il Servizio Polizia Postale ha competenze

istituzionali esclusive riconosciute dalla legge istitutiva del Centro Nazionale per il Contrasto

alla Pedopornografia Online (CNCPO), a cui sono demandate funzioni di contrasto e

prevenzione per i reati di pedopornografia e sfruttamento sessuale dei minori online.

Le competenze del CNCPO in ambito di protezione dei minori sono state significativamente

ampliate per contrastare l’aumento dei crimini correlato all’accesso a servizi e applicazioni da

parte di giovani utenti che condividono online contenuti video e immagini. Il riconoscimento

del ruolo centrale del Centro ha portato all’adozione di normative che mirano a creare una rete

di intervento strutturata per supportare tempestivamente le vittime e rafforzare le tutele contro

i pericoli del web. L’approccio si concentra sulla prevenzione e il contrasto della

pedopornografia, delle violenze sui minori e dei rischi legati a fenomeni giovanili come le

challenge e i giochi pericolosi, con un’attenzione particolare alla sicurezza in rete, al

monitoraggio e all’analisi delle nuove minacce.

La struttura del Centro è suddivisa in aree di competenza che coordinano i 18 Centri Operativi

per la Sicurezza Cibernetica e le 82 Sezioni Operative, che contribuiscono alla prevenzione e

contrasto dei crimini, oltre che all’identificazione delle vittime di sfruttamento minorile online

in base al territorio di competenza.

Nel 2024 l’attenzione principale è stata rivolta al potenziamento del monitoraggio dei siti web

che diffondono materiale CSAM (child sexual abuse material) attraverso l’Area Operativa

‘Black List’ del CNCPO. Questo sforzo ha portato alla sorveglianza di 42.031 siti web e

all’inserimento di 2.775 di questi nella cosiddetta black list, grazie alla raccolta di tutte le

segnalazioni ricevute. Questa attività ha rappresentato un passo significativo nella lotta contro

la diffusione di contenuti illeciti online.

L’attività di contrasto si è focalizzata sull’identificazione delle vittime, seguendo le linee guida

internazionali. Questo ha incluso l’implementazione della banca dati e la condivisione di

informazioni con le controparti estere tramite canali di cooperazione. Un’area investigativa

specializzata si occupa dell’analisi e dell’inserimento dei file illeciti nella Banca Dati I.C.S.E.

(International Child Sexual Exploitation Database), accessibile tramite Interpol e utilizzata

globalmente dalle forze di polizia. Inoltre, questa area riceve informazioni dall’Unità

d’Informazione Finanziaria (U.I.F.) della Banca d’Italia riguardanti pagamenti sospetti legati

alla commercializzazione di materiale di sfruttamento sessuale dei minori online.

Grazie agli strumenti normativi che permettono indagini sotto copertura online, sono state

condotte operazioni nel Dark Web e nel Deep Web per contrastare lo sfruttamento sessuale dei

minori tramite sistemi informatici. Gli Uffici territoriali hanno ricevuto supporto tecnicoinvestigativo dal CNCPO, che ha cooperato con agenzie estere per lo scambio di informazioni

e buone pratiche, inclusa la gestione di operazioni internazionali sotto copertura.

Il CNCPO ha anche studiato fenomeni

emergenti

challenge,

diffondendo alert per aumentare la

resilienza delle potenziali vittime e

adottando misure di sicurezza per

proteggere bambini e ragazzi. L’Unità

di Analisi del Crimine Informatico

(UACI), composta da psicologi della

Polizia di Stato, integra conoscenze

psico-sociali con azioni di prevenzione

e contrasto ai rischi online per i minori.

Il CNCPO ha rinnovato il suo impegno,

collaborando con enti del terzo settore come Telefono Azzurro, Save The Children, Terre des

Hommes, Operation Underground Railroad e il National Centre for Missing and Exploited

Children, creando protocolli operativi di collaborazione basati su partenariato pubblico e

privato.

L’analisi dei dati statistici relativi alle attività coordinate dal Centro Nazionale per il Contrasto

della Pedopornografia Online (CNCPO) mette in luce, rispetto al 2023, un rafforzamento

complessivo delle azioni di prevenzione e contrasto al fenomeno della pedopornografia online.

In tale ambito l’incremento del numero degli arrestati, passato da 108 nel 2023 a 144 nel 2024,

rappresenta un aumento percentuale del 33% ed evidenzia un rafforzamento delle azioni di

contrasto diretto e una maggiore capacità di tradurre le attività investigative in misure di

repressione efficaci.

Tale dato dimostra un netto incremento delle capacità operative del CNCPO e dei Centri

Operativi per la Sicurezza Cibernetica e rappresenta il risultato di un approccio integrato che

combina l’utilizzo di strumenti tecnologici avanzati, cooperazione internazionale e una strategia

investigativa più incisiva.

L’aumento significativo dei monitoraggi, che sono passati da 28.625 a 42.031 con una crescita

del 47%, evidenzia come il Centro abbia potenziato le proprie capacità di “sorveglianza” anche

attraverso l’intensificazione della cooperazione internazionale. Tale circostanza risulta

particolarmente rilevante perché consente di intercettare con maggiore tempestività contenuti

illeciti, permettendo un intervento precoce e riducendo la possibilità di diffusione di materiale

pedopornografico online.

Parallelamente, anche il numero delle perquisizioni ha registrato un incremento del 7%,

aumentate da 911 a 974, evidenziando l’impegno crescente della Polizia Postale nelle attività

di contrasto che si affiancano alla sorveglianza preventiva e ne rappresentano un naturale

proseguimento.

A fronte di questo rafforzamento operativo, il numero delle persone indagate rispetto al 2024

risulta sostanzialmente invariato evidenziando un approccio mirato e strategico della Polizia

Postale, dimostrando la capacità di indirizzare le attività investigative verso obiettivi di

maggiore rilevanza, mirando a smantellare organizzazioni più strutturate e pericolose.

Per quanto riguarda i siti inseriti nella black list, il dato mostra una crescita contenuta dell’1%,

con un aumento da 2.739 a 2.775. Questo incremento suggerisce una vigilanza costante della

rete svolta dalla Polizia Postale che consente di intercettare i contenuti illeciti online,

assicurando l’inibizione alla fruizione di contenuti pedopornografici e limitando l’accesso a

materiale illegale.

In sintesi, l’analisi dei dati evidenzia come il CNCPO abbia saputo coordinare e rafforzare le

attività di prevenzione e repressione. L’aumento del numero delle persone arrestate, dei

monitoraggi e delle perquisizioni dimostra un impegno crescente e una capacità operativa più

efficace, risultato di una combinazione di fattori quali l’adozione di nuove tecnologie,

l’ottimizzazione delle risorse e il rafforzamento della cooperazione internazionale.

LA SEZIONE OPERATIVA

Nel corso dell’anno 2024 incisiva è stata l’attività della Sezione Operativa riguardo il contrasto

ai reati contro la persona commessi attraverso l’utilizzo dei dispositivi informatici e i social

network, svolgendo altresì un’attività di monitoraggio attiva degli spazi web, in particolare delle

piattaforme social, finalizzata alla prevenzione e contrasto di condotte penalmente rilevanti,

riguardante principalmente i reati commessi contro la persona (revenge porn, cyber stalking,

romantic scam, sex extortion, ecc.).

Con riferimento a questa tipologia di reati, particolare attenzione è stata dedicata a tutte quelle

forme di aggressione espressamente previste dalla recente normativa che va sotto il nome di

“codice rosso”, che, avendo introdotto una maggiore tempestività nella risposta giudiziale, ha

reso più efficace l’attività della Polizia Giudiziaria e quindi più efficace la protezione delle

vittime.

Anche per le cd. truffe romantiche (romantic scam) l’attività di contrasto è stata particolarmente

attenta, soprattutto in relazione alla situazione di forte disagio in cui la vittima viene a trovarsi

dopo aver scoperto e realizzato di aver subito un raggiro sentimentale, creando un danno psicofisico, oltre a quello economico.

La proliferazione di tale tipologia di reato è sicuramente collegata all’uso sempre maggiore dei

social network e dei siti di dating (incontri).

Tale connotazione transnazionale dei reati di competenza della Sezione Operativa ha permesso

di poter accedere ai canali di collaborazione internazionale, interessando i collaterali attraverso

gli uffici di Europol e Interpol, anche per favorire una capillare azione di coordinamento a

livello nazionale delle attività effettuate ad opera degli uffici della Specialità dislocati su tutto

il territorio nazionale.

Si segnalano, inoltre, specifiche iniziative di prevenzione e contrasto al fenomeno degli atti

intimidatori nei confronti della categoria dei giornalisti e servizi di monitoraggio dei canali di

diffusione, costituiti da siti web, piattaforme digitali, profili e pagine presenti sui social network

più noti (Facebook, Instagram, Telegram, Pinterest e Youtube, ecc.), finalizzati ad arginare la

diffusione del linguaggio d’odio (hate speech), in costante collaborazione con l’Osservatorio

per la Sicurezza contro gli Atti Discriminatori.

Sono state oggetto di attività di pubblico soccorso le numerose segnalazioni ricevute da social

network, dal Servizio di Cooperazione Internazionale e attraverso il portale del Commissariato

di PS Online, per manifesti intenti suicidari, fenomeno che ha visto una consistente crescita dei

casi, la cui gestione ha previsto anche l’attivazione di sistemi di tracciamento (cd. positioning)

legati ai dispositivi elettronici (smartphone) utilizzati.

Le attività coordinate dalla Sezione Operativa hanno evidenziano un impegno incisivo nel

contrasto di reati legati a minacce, stalking ed estorsione. Tra le principali operazioni spiccano

gli arresti di diverse persone accusate di atti persecutori, sia contro ex colleghi che contro

partner, utilizzando strumenti informatici.

Sono stati inoltre arrestati individui accusati di circonvenzione di incapace e di estorsione

mediante la minaccia di pubblicazione di foto intime. Infine, a seguito di un’indagine durata

due anni, è stata smantellata un’attività illecita di monetizzazione di bonus statali, con la

denuncia di cinque persone coinvolte in diverse Regioni.

LA TERZA DIVISIONE DEL SERVIZIO POLIZIA POSTALE E PER LA SICUREZZA

CIBERNETICA

Cristiano Leggeri, Primo Dirigente della Polizia di Stato, Direttore

IL CENTRO NAZIONALE ANTICRIMINE INFORMATICO PER LA PROTEZIONE DELLE

INFRASTRUTTURE CRITICHE (CNAIPIC)

Anche per il 2024 l’azione della Polizia Postale svolta dal CNAIPIC nel settore della

protezione dagli attacchi informatici verso le infrastrutture critiche informatizzate si è declinata

lungo il duplice crinale dell’attività di prevenzione, a beneficio delle realtà – pubbliche o private,

di rilevanza nazionale e locale – eroganti servizi pubblici essenziali, e l’attività di contrasto, con

rilevanti attività d’indagine concluse nell’anno.

L’attività di prevenzione, che racchiude

le capacità di monitoraggio e analisi

della minaccia cyber da parte del

CNAIPIC, è strutturalmente basata

sulle virtuose logiche del partenariato

pubblico-privato, attraverso la stipula di

accordi di collaborazione in grado di

stabilire un ecosistema permanente di

collegamento tra esperti di polizia e

responsabili tecnici delle infrastrutture

critiche, nazionali e locali.

Il risultato è apprezzabile nelle migliaia

di informazioni di sicurezza preventiva rilasciate tra Polizia Postale e Infrastrutture critiche,

con un incremento dello scambio informativo utile a limitare numero e impatto degli attacchi

effettivamente registrati.

Le metodologie criminali confermano un’elevata incidenza di attacchi ransomware1 e di DDoS2

diretti ad ampio spettro a infrastrutture pubbliche, nazionali e territoriali – con particolare

riferimento alle pubbliche amministrazioni locali, specie Comuni e Aziende Sanitarie – e verso

aziende erogatrici di servizi essenziali in diversi settori (es. Trasporti, Finanze, Sanità,

Telecomunicazioni).

In linea generale, lo scenario aggiornato della minaccia cyber vede ormai stabilmente

aggiungersi, ad una matrice puramente criminale, un’origine riconducibile all’operare di attori

state-sponsored, anche in conseguenza della estrema instabilità dello scenario geopolitico di

riferimento.

I conflitti russo-ucraino e mediorientale rendono il dominio cibernetico uno spazio

imprescindibile per lo sviluppo delle ostilità, generando altresì campagne di matrice ideologica

da parte di gruppi hacktivisti verso i paesi occidentali, inclusa l’Italia.

Le attività preventive del CNAIPIC hanno trovato una rilevante dimensione applicativa sul

fronte della gestione dei grandi eventi, dove la tutela del perimetro informatico ha garantito – e

garantisce – lo svolgimento delle più importanti iniziative registrate sul territorio nazionale.

Il riferimento va innanzitutto al Vertice del G7 svoltosi in Puglia dal 13 al 15 giugno, alla

presenza dei Capi di Stato e di Governo degli Stati Membri, oltre al Presidente del Consiglio

Europeo e alla Presidente della Commissione Europea. Non meno importante, per durata e

visibilità mondiale dell’evento, è il Giubileo della Speranza 2025 che preso avvio a partire da

Natale e che vede la Postale, con il Centro Anticrimine Informatico e le articolazioni territoriali

costituite dai NOSC, attivamente impegnata nella predisposizione di un dispositivo di sicurezza

delle infrastrutture informatiche maggiormente esposte incentrato su una costante attività di

monitoraggio della rete volta all’individuazione di potenziali minacce, sia fisiche che cyber.

Sul fronte, infine, dell’attività investigativa, il 2024 ha visto la conclusione da parte del

CNAIPIC di una tra le più rilevanti operazioni di polizia mai realizzate nel settore, con

112 attacchi a I.C., O.S.E. e P.A.L. Gli attacchi comprese le aziende e realtà economiche più piccole nel 2024

sono al 21 dicembre, 283.

21 attacchi a I.C., O.S.E. e P.A.L. Gli attacchi comprese le aziende e realtà economiche più piccole nel 2024

sono al 21 dicembre, 46.

l’individuazione degli autori della manovra ostile ai danni del sistema informatico del Ministero

della Giustizia, qualificabile come il più vasto attacco informatico sinora registrato ai danni di

un’infrastruttura servente una funzione essenziale dello Stato.

LA SEZIONE CYBERTERRORISIMO

La proiezione operativa della Sezione Cyberterrorismo si rivolge al monitoraggio della

propaganda estremista ed è funzionale alla prevenzione e repressione dei reati che utilizzano la

dimensione virtuale per fini terroristici.

Nel corso del 2024 sono stati censiti

molteplici spazi di natura estremista;

tale monitoraggio ha consentito di

svolgere un “RAD – Referral Action

Day” sotto l’egida di Europol, che ha

condotto all’oscuramento di 2000

contenuti dal tenore negazionista e

suprematista.

La sezione gestisce attivamente, inoltre, i numerosi casi SIENA in entrata, generandone di

ulteriori in uscita sulla base di spunti investigativi originati dal territorio italiano.

L’ideologia radicale jihadista – come evidenziato dalle molteplici attività di perquisizione svolte

sul territorio – risulta spesso commista a situazioni di disagio e scarsa integrazione sociale,

fattori che aggravano l’isolamento dei potenziali “lone wolves”; in tali circostanze gli strumenti

digitali possono diventare un fattore di accelerazione delle individualità estremiste, inducendole

all’attivazione di progettualità concrete anche attraverso il reperimento o la costruzione “home

made” di armi rudimentali.

Sono state svolte, inoltre, numerose attività investigative sul fenomeno del cyber-terrorismo di

matrice accelerazionista/neonazista, che hanno consentito di delinearne l’estrema attualità,

individuando il pericoloso decorso di processi di radicalizzazione individuale, in particolare

nelle fasce di utenti minorenni o comunque di giovane età.

È noto come le piattaforme virtuali di comunicazione rappresentino uno degli ambienti più

agevoli per la diffusione di notizie false, che possono incidere sui processi di formazione del

consenso elettorale nonché, più in generale, sulla percezione dei fenomeni sociali. La tematica

della disinformazione, pertanto, è stata oggetto di puntuale approfondimento tramite tecniche

O.S.Int, volte ad individuare i soggetti che si rendono responsabili della propagazione di notizie

idonee a turbare l’ordine e sicurezza pubblica.

Sul piano operativo nel corso del 2024 la Sezione Cyberterrorismo ha coordinato numerose

attività di perquisizione sul territorio nazionale. Ultima in ordine cronologico è l’attività del

Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica della Lombardia, che insieme a DIGOS e agli

uffici territoriali della Polizia Postale, ha eseguito perquisizioni in tutta Italia contro soggetti

accusati di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica

e religiosa.

Si aggiunge, infine, che nell’ambito del contrasto al c.d. “hate speech” e ai crimini d’odio sono

state avviate una serie di attività d’indagine, originate sia da segnalazioni OSCAD, sia da

monitoraggio svolto d’iniziativa dalla Sezione.

LA QUARTA DIVISIONE DEL SERVIZIO POLIZIA POSTALE E PER LA SICUREZZA

CIBERNETICA

Luigi Bovio, Vice Questore della Polizia di Stato, Direttore reggente

Nel delineare gli elementi afferenti all’ambito economico finanziario c.d. Financial cybercrime

corre l’obbligo di segnalare che difficilmente tale contesto risulta immune agli effetti del

crimine.

Le evidenze acquisite nella più recente azione di contrasto ai citati fenomeni criminali hanno

permesso di registrare una persistente diffusione di condotte truffaldine, tali da necessitare

l’istituzione di una apposita Divisione con il precipuo intento di contrastare i reati finanziari.

Si è potuto accertare che le principali modalità di realizzazione delle truffe avviene attraverso

campagne di phishing (anche nelle varianti del c.d. “vishing” e del c.d. “smishing”)3, consumate

ai danni di persone fisiche, PMI e grandi società e perpetrate per il tramite di email che, dietro

apparenti comunicazioni di Ministeri, organizzazioni pubbliche, istituti di credito ed altri enti,

consentono in realtà di acquisire i dati personali e sensibili, le password di accesso a domini

riservati, utili per la successiva commissione di reati contro il patrimonio.

Analogamente, si registra la persistente aggressività sociale delle frodi basate sulle tecniche di

social engineering, con particolare riferimento alla c.d. BEC fraud,4 facilitata anche

dall’aumento delle comunicazioni commerciali a distanza e dall’uso dilagante della rete nelle

transazioni commerciali.

L’azione di contrasto realizzata nelle più recenti investigazioni ha offerto evidenze significative

in termini di crescita del livello qualitativo dei contesti criminali impegnati nel c.d. financial

cybercrime: la possibilità di conseguire ingenti guadagni attraverso condotte delinquenziali che

possono essere realizzate massivamente e su larga scala, infatti, ha inevitabilmente determinato

L’illecito procacciamento di codici “one-time”, token virtuali e password dispositive si realizza mediante

il ricorso a chiamate vocali, a messaggi o sms che sembrano provenire da banche o altri enti

apparentemente legittimati a richiedere informazioni sensibili.

Frode realizzata attraverso la compromissione di caselle di posta elettronica, realizzata allo scopo di

acquisire informazioni utili al perfezionamento della condotta illecita.

un innalzamento dello spessore delinquenziale dei soggetti attivi, spesso associati in consorterie

criminali.

La particolare natura delle specifiche condotte delittuose impone, nell’ottica di un’efficace

azione di contenimento, che l’attività investigativa di contrasto debba esplicarsi anche con

l’ausilio dei canali ufficiali di cooperazione internazionale, attesa la necessità, in numerosi casi,

di ricercare tracce informatiche e finanziarie oltre i confini nazionali; circostanza che talora

rende complessa la raccolta delle evidenze ricercate, laddove i paesi stranieri impattati nella

richiamata ricerca non supportino in maniera collaborativa l’Autorità Giudiziaria italiana.

Ulteriore elemento di interesse e di difficoltà operativa, è costituito dal sempre più frequente

ricorso alle “criptovalute”5, le cui transazioni (registrate attraverso sistemi di blockchain) si

caratterizzano per una maggiore difficoltà di tracciamento e per la conseguente necessità di

impegnare professionalità con elevati livelli di competenze. Al fine di contrastare tale fenomeno

sono stati specializzati 42 operatori, 6 del Servizio Polizia Postale e per la Sicurezza Cibernetica

e 2 per ciascuno dei 18 Centri Operativi per la Sicurezza Cibernetica diffusi su tutto il territorio

nazionale.

Nell’ambito del panorama delittuoso di interesse si segnala la forte espansione delle truffe

attuate tramite proposte di investimenti di capitali online (il c.d. trading online). Le evidenze

più recenti riportano, infatti, una decisa crescita delle denunce e, conseguentemente dei capitali

investiti sottratti alle vittime, con un coinvolgimento di soggetti passivi del reato non più

circoscritto a persone vulnerabili come gli anziani, ma esteso a diverse tipologie di “investitori”,

segno della sempre maggiore capacità organizzativa della sottesa struttura criminale, ramificata

per lo più all’estero.

Utilizzate come strumento per perfezionare l’efficace riciclaggio dei proventi illeciti.

L’uso dilagante dell’informatica, più

in particolare della rete internet, in

ogni settore della vita sociale, ha

agevolato anche la consumazione di

reati contro la proprietà intellettuale,

conseguente

diretto

coinvolgimento della Polizia Postale e

per la Sicurezza Cibernetica anche

nella prevenzione e repressione dei

reati in violazione del diritto d’autore,

qualora consumati con l’utilizzo della

rete internet. Tra i principali settori

interessati al fenomeno della contraffazione, sulla base di quanto emerge dalle denunce e dalle

susseguenti attività investigative, emergono le piattaforme Pay-tv – IPTV, Moda-tessile, luxury

goods, polizze assicurative, falsi biglietti per l’accesso a eventi culturali, siti clone – utilizzo di

marchi depositati, contraffazione del marchio CE e diffusione illecita di film.

LA QUINTA DIVISIONE DEL SERVIZIO POLIZIA POSTALE E PER LA SICUREZZA

CIBERNETICA

Santo Mirabelli, Primo Dirigente Tecnico della Polizia di Stato, Direttore

Nell’ambito delle attività svolte dalla Quinta Divisione del Servizio Polizia Postale nel corso

del 2024, è stato dato particolare impulso all’avvio di un importante programma di

potenziamento delle dotazioni tecnologiche a supporto delle investigazioni nel settore del

Cybercrime.

Un ulteriore settore che ha visto un significativo coinvolgimento della Divisione è stato il

potenziamento delle tecnologie di sicurezza informatica, sia per la protezione delle

infrastrutture IT degli uffici territoriali e centrali del Servizio Polizia Postale e per la Sicurezza

Cibernetica, sia per supportare le attività di analisi degli incidenti informatici e le conseguenti

investigazioni correlate. In particolare, sono state avviate e finalizzate numerose procedure

amministrative, che hanno portato al rinnovo e all’acquisizione di nuove tecnologie a supporto

delle investigazioni nonché all’ampliamento delle postazioni di lavoro fisse e mobili degli uffici

territoriali e centrali, con oltre 900 nuove postazioni.

Rilevante è stato l’impegno profuso in contesti internazionali, che ha visto la Quinta Divisione

impegnata su vari tavoli. Di particolare rilievo è stato il ruolo svolto nell’ambito del G7 – Italia,

nel sottogruppo denominato High Tech Crime, e in Europol, dove sono stati ricoperti vari ruoli

nel Consiglio di amministrazione dell’European Cyber Board, un organismo volto a individuare

le tecnologie più innovative a supporto delle investigazioni. Inoltre, la Divisione ha partecipato

a vari tavoli di lavoro per l’analisi del Regolamento Europeo sull’Intelligenza Artificiale,

recentemente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Europea, la cui effettiva entrata in vigore

avverrà nel nuovo anno.

riferimento

tematica

dell’Intelligenza Artificiale e al suo

impiego nel settore della Cyber

Security, significativi sono stati gli

sforzi della Divisione sia in ambito

formativo, con la realizzazione di

numerosi

moduli

formativi

sull’awareness e la conoscenza di tale

tecnologia, sia nell’analisi dei benefici

derivanti da un corretto uso e dei rischi

associati a un uso inappropriato. Questi

moduli formativi sono stati resi

disponibili sia al personale della Polizia di Stato (in vari ruoli direttivi e non direttivi), sia a

determinate categorie di utenza, inclusi i partecipanti al corso di Cyber Academy realizzato con

gli Istituti ITS.

Inoltre, è stato dato forte impulso agli aspetti di Innovazione e Ricerca, con la Quinta Divisione

impegnata in approfondite attività di ricerca di mercato per comprendere le tecnologie

disponibili e in via di sviluppo. Sono state consolidate collaborazioni con il mondo accademico

attraverso la condivisione di progetti innovativi che vedono l’impiego dell’Intelligenza

Artificiale per la Cyber Security sia nel settore delle investigazioni, sia nella protezione delle

infrastrutture critiche.

REPORT STATISTICO

A cura del Settore Analisi e Pianificazione Strategica (Ispettore della Polizia di Stato Gaetano

Martucci, Assistente Capo della Polizia di Stato Luigi Ummaro, Agente della Polizia di Stato

Matteo Menghini e Agente della Polizia di Stato Valeria Pettirossi)

Con grande impegno e dedizione il Servizio Polizia Postale e per la sicurezza cibernetica ha

svolto un’intensa attività durante tutto il 2024, affrontando e superando numerose sfide legate

alla criminalità informatica. Questa sezione del report è dedicata all’analisi dei dati statistici che

rappresentano analiticamente le attività svolte nel corso dell’anno.

Per finalità di resoconto di fine anno, la rilevazione dei dati a livello nazionale è stata effettuata

il 21 dicembre 2024. Si prevede che la pubblicazione dei dati consolidati, aggiornati al 31

dicembre 2024, avverrà nella terza decade del mese di gennaio 2025.

La rappresentazione analitica delle attività di prevenzione e contrasto attuate dalla Specialità

Cibernetica della Polizia di Stato ripercorrerà le divisioni che formano il Servizio Polizia

Postale. Questa metodologia permetterà di offrire una visione chiara e dettagliata dell’impegno

profuso e dei risultati ottenuti in ogni ambito di competenza.

POLIZIA POSTALE E PER LA SICUREZZA CIBERNETICA – OVERVIEW

Nel corso dell’anno 2024 la Polizia Postale e per la sicurezza cibernetica ha svolto un’intensa

attività investigativa, aprendo 54.554 fascicoli di indagine, denunciando 7.884 persone. Tale

impegno ha permesso di mantenere un livello operativo in linea con i risultati conseguiti

nell’anno precedente.

IL COMMISSARIATO DI P.S. ONLINE

Nel contesto della crescente digitalizzazione della nostra società, la sicurezza cibernetica

assume un ruolo fondamentale nella protezione delle infrastrutture critiche e nella salvaguardia

dei cittadini. Il Commissariato di P.S. Online rappresenta un punto di contatto essenziale tra la

Polizia Postale e i cittadini, offrendo un servizio continuo e accessibile per la segnalazione di

reati informatici e per la diffusione di informazioni e consigli sulla sicurezza online.

Il Commissariato di P.S. Online non solo risponde alle segnalazioni e ai bisogni dei cittadini,

ma svolge anche un ruolo proattivo nella prevenzione delle attività criminali sul web. Attraverso

il sito http://www.commissariatodips.it, il Commissariato promuove campagne di sensibilizzazione e

prevenzione, informando gli utenti sui rischi della rete e promuovendo comportamenti sicuri

online.

Un aspetto particolarmente notevole di questo servizio è la sua abilità nel rispondere

prontamente alle nuove sfide del cyberspazio. Monitorando costantemente la rete, gli esperti

del Commissariato identificano minacce emergenti e lavorano proattivamente per neutralizzarle

prima che possano causare danni. Questo impegno costante alla protezione e all’educazione

rende il Commissariato di P.S. Online un baluardo di sicurezza in un mondo sempre più

interconnesso.

Il diagramma presenta le segnalazioni ricevute dal portale http://www.commissariatodips.it nel corso

del 2024, fino al 21 dicembre. I dati sono suddivisi in cinque categorie principali:

SOCIAL NETWORK (36.3%): La maggior parte delle segnalazioni riguarda

problemi legati ai social media. Questo dato riflette l’ubiquità e l’uso quotidiano delle

piattaforme sociali, che possono essere sfruttate per varie forme di abuso e crimine

digitale, come il cyberbullismo e le molestie online.

HACKING (31.2%): Le segnalazioni relative all’hacking rappresentano una parte

consistente del totale. Questo indica la crescente preoccupazione per la sicurezza dei

sistemi informatici e la necessità di proteggere le informazioni sensibili da accessi non

autorizzati.

PHISHING (28.9%): Il phishing continua a essere una delle principali minacce, con

un numero significativo di segnalazioni. Questi attacchi mirano a ingannare gli utenti

per ottenere informazioni personali e finanziarie, sottolineando l’importanza

dell’educazione e della sensibilizzazione su come riconoscere e prevenire tali truffe.

PEDOPORNOGRAFIA (2.2%): Sebbene rappresentino una percentuale minore

rispetto ad altre categorie, le segnalazioni riguardanti la pedopornografia sono di

estrema gravità e richiedono un intervento tempestivo per proteggere i minori e

perseguire i colpevoli.

ANTITERRORISMO (1.5%): Anche se in percentuale minore, le segnalazioni

relative all’antiterrorismo sono fondamentali per garantire la sicurezza nazionale e

prevenire atti di violenza.

IL CENTRO NAZIONALE PER IL CONTRASTO ALLA PEDOPORNOGRAFIA ONLINE (CNCPO)

PEDOPORNOGRAFIA E ADESCAMENTO ONLINE

DETTAGLIO ADESCAMENTO ONLINE

CYBERBULLISMO

SEXTORTION NEI CONFRONTI DEI MINORI

REVENGE PORN NEI CONFRONTI DEI MINORI

LA SEZIONE OPERATIVA DELLA II DIVISIONE

REATI CONTRO LA PERSONA

DETTAGLIO CYBERSTALKING

DETTAGLIO REVENGE PORN

DETTAGLIO MOLESTIE

DETTAGLIO SEXTORTION

DETTAGLIO MINACCE ONLINE

DETTAGLIO DIFFAMAZIONE ONLINE

IL CENTRO NAZIONALE ANTICRIMINE

INFRASTRUTTURE CRITICHE (CNAIPIC)

INFORMATICO

PROTEZIONE

DELLE

DETTAGLIO ATTACCHI A INFRASTRUTTURE CRITICHE, OPERATORI SERVIZI ESSENZIALI E

PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI LOCALI

LA SEZIONE CYBERTERRORISMO DELLA III DIVISIONE

ATTIVITÀ

DI PREVENZIONE ANTITERRORISMO (EVERSIONE INTERNAZIONALE ESTREMISMO

RELIGIOSO E POLITICO – EVERSIONE NAZIONALE ESTREMA DESTRA, AREA ANTAGONISTA, ATTIVITÀ

IN CIRCOSTANZE DI EMERGENZA)

LA SEZIONE FINANCIAL CYBER CRIME DELLA IV DIVISIONE

TRUFFE ONLINE

FRODI INFORMATICHE E MONETICA

