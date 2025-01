BLENGINO (RADICALI ITALIANI) – CODICE DELLA STRADA: SU CANNABIS SALVINI SBAGLIA

(AGENPARL) - Roma, 3 Gennaio 2025

(AGENPARL) – ven 03 gennaio 2025 Le problematiche del sistema di controllo sono evidenti. Uno studio

dell’ASST Papa Giovanni XXIII di Bergamo, basato sull’analisi di 292

pazienti del Servizio per le Dipendenze patologiche, ha dimostrato che i

test salivari possono risultare positivi anche quando gli effetti delle

sostanze sono ormai svaniti. Ad esempio, il THC, principio attivo della

cannabis, può essere rilevato fino a 48 ore dal consumo. Cocaina e

oppiacei, addirittura, fino a 96 ore. Questo significa che una persona

potrebbe risultare positiva giorni dopo l’assunzione, pur non essendo

alterata al momento del controllo.

A complicare ulteriormente le cose, c’è il fatto che polizia e carabinieri

utilizzano appalti diversi per rifornirsi di test: la polizia utilizza il

SoToxa, che rileva il THC con una soglia più alta, di 25 nanogrammi/ml, e

anche benzodiazepine. I carabinieri, invece, utilizzano il DrugWipe 5S, che

rileva il THC con una soglia di 10 nanogrammi/ml, oltre a cocaina,

oppiacei, MDMA, anfetamine e metanfetamine.

Tuttavia, entrambi i test condividono importanti limiti: non rilevano

sostanze come metadone, buprenorfina e fentanyl. Queste differenze

rischiano di generare discrepanze e situazioni di ingiustizia, a seconda di

chi effettua il controllo e quale test viene utilizzato.

E il paradosso diventa ancora più evidente: chi ha assunto marijuana giorni

prima rischia sanzioni pesanti, mentre sostanze ben più pericolose, come

fentanyl o metadone, non vengono nemmeno individuate dai test attuali.

Questo compromette la coerenza dell’applicazione della norma e mina la

certezza del diritto, una garanzia fondamentale per tutti i cittadini, che

devono sapere quali condotte sono punibili e quali no.

C’è poi il capitolo dei pazienti che usano cannabis terapeutica. Salvini

sostiene che per loro non ci saranno conseguenze, ma nel testo del nuovo

articolo 187 non c’è alcuna specifica al riguardo. Anche prima della

riforma, queste persone potevano incorrere in sanzioni, ma solo se colte in

stato di alterazione psico-fisica. Ora, con l’eliminazione di quel

criterio, è sufficiente un test positivo, anche se le tracce derivano da un

uso terapeutico relativo a diversi giorni prima.

Anche per questo continueremo a portare avanti la nostra battaglia contro

il nuovo Codice della strada, anche in tribunale, dove cercheremo di

sollevare la questione di legittimità costituzionale.

Lo dichiara in una nota Filippo Blengino, Segretario Radicali Italiani.

