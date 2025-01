(AGENPARL) - Roma, 2 Gennaio 2025

(AGENPARL) – gio 02 gennaio 2025 Roma. Aggressione omotransfobica, Ferrara (M5S): “Amministrazione metta subito in campo azioni dirette a tutelare cittadini a rischio discriminazione”

“Esprimo forte sdegno e preoccupazione per quanto accaduto a una coppia di giovani uomini che la sera dell’ultimo dell’anno – mentre camminavano mano nella mano a margine degli eventi di festeggiamento al Circo Massimo – sono stati aggrediti sia verbalmente che fisicamente. Roma deve rimanere una città aperta e inclusiva per tutti, senza più vedere questi odiosi gesti di discriminazione omotransfobica. Alla coppia aggredita va la mia più sincera solidarietà, nella speranza che le autorità e l’attuale amministrazione capitolina mettano in campo tutte le azioni più dirette a tutelare le cittadine e i cittadini esposti a rischi discriminatori”.

Così in una nota il Rappresentante al Consiglio Nazionale M5s per la circoscrizione Centro Italia e Vicepresidente dell’Assemblea Capitolina Paolo Ferrara (M5S).