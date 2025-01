(AGENPARL) - Roma, 2 Gennaio 2025

(AGENPARL) – gio 02 gennaio 2025 Missoni, Presidente Fontana: cordoglio per scomparsa simbolo Made in Italy nel mondo

Roma, 2 gen – “La scomparsa di Rosita Missoni addolora e lascia un vuoto profondo. Ha portato nel mondo l’eleganza e l’originalità dello stile italiano. La ricordiamo inoltre per aver condiviso col marito Ottavio l’impegno per la memoria del dramma degli esuli e delle foibe. Esprimo il mio cordoglio e la mia vicinanza ai familiari, ai collaboratori e a tutto il personale aziendale che ha condiviso con lei un percorso importante di imprenditorialità e creatività”.

Così il Presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana.

– – –

Luca Finocchiaro

Portavoce del Presidente della Camera dei deputati

On. Lorenzo Fontana