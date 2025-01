(AGENPARL) - Roma, 2 Gennaio 2025

(AGENPARL) – gio 02 gennaio 2025 M5S: CAMBIANO NON AFFRONTERÀ LA SUA BATTAGLIA DA SOLO, NON ARRETREREMO

M5S: CAMBIANO NON AFFRONTERÀ LA SUA BATTAGLIA DA SOLO, NON ARRETREREMO

Roma, 2 gennaio – “Esprimiamo il nostro pieno sostegno ad Angelo Cambiano, deputato regionale del Movimento 5 Stelle, colpito da un ignobile gesto intimidatorio con spari contro la sua segreteria politica a Licata. Angelo, esempio di determinazione nella lotta contro l’illegalità, non affronterà questa battaglia da solo. Confermiamo con determinazione: non arretreremo di un passo. Siamo al tuo fianco ovunque sia necessario”. Lo dichiarano i parlamentari del M5S in Commissione Antimafia.

—————–

Ufficio Stampa Parlamento

Movimento 5 Stelle