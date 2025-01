(AGENPARL) - Roma, 1 Gennaio 2025

(AGENPARL) – mer 01 gennaio 2025 New Orleans, Presidente Fontana: folle attacco, cordoglio per vittime

Roma, 1 gen – “Esprimo il mio profondo cordoglio per le vittime del folle attacco a New Orleans. Alle famiglie colpite giunga la nostra vicinanza. Rivolgo un pensiero ai feriti e all’intera comunità. È forte lo sdegno e l’orrore per un atto di violenza diretta contro persone innocenti, il terrore non può e non deve prevalere”.

Così il Presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana.

