In allegato si comunicano i dati del Capodanno 2025 elaborati dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza.

Nel presente prospetto di sintesi vengono riportati i dati relativi a:

Incidenti derivanti dall’uso dei prodotti pirotecnici e armi da fuoco in occasione dei festeggiamenti nella notte di Capodanno;

Persone denunciate ed arrestate nel mese di dicembre 2024;

Sequestri effettuati nel mese di dicembre 2024, a seguito di violazioni delle norme in materia di prevenzione di infortuni e disastri, nonché sulla produzione, sul commercio e la detenzione di manufatti pirotecnici;

Attività di controllo delle Forze di Polizia riferita al mese di dicembre 2024.

DECESSI E FERITI

Quest’anno non si sono registrati decessi dovuti a uso di materiale esplodente.

Grafico n. 1. Decessi registrati nel periodo 2016- 2025 in occasione dei festeggiamenti nella notte di Capodanno.

0

0

0

0

1

1

0

0

1

0

Il dato complessivo relativo ai feriti, che si è assestato a 309 (di cui 69 ricoverati), evidenzia un incremento rispetto al precedente anno (274 feriti e 49 ricoveri).

Grafico n. 2. Feriti registrati nel periodo 2016- 2025 in occasione dei festeggiamenti nella notte di Capodanno.

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

190

184

212

216

204

79

124

180

274

309

0

50

100

150

200

250

300

350

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Questo fine anno si sono registrati 12 ferimenti da colpi d’arma da fuoco, in linea rispetto ai dati del 2024 (12).

In relazione alla gravità delle lesioni riportate, si registra una diminuzione nel numero di feriti con prognosi inferiore o uguale a 40 giorni (221 a confronto dei 242 dello scorso anno). Per quanto riguarda i feriti gravi, con prognosi superiore a 40 giorni, si registra un aumento rispetto allo scorso anno (34 a fronte dei 27 del 2024).

In relazione al ferimento di minori, si registra un aumento del dato complessivo: 90 a fronte dei 64 dello scorso anno.

Grafico

. Feriti con prognosi superiore a 40 giorni

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Grafico

n.

3

. Feriti con prognosi superiore a 40 giorni

16

12

9

13

11

12

14

11

27

34

0

5

10

15

20

25

30

35

40

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Grafico n.4. Feriti con prognosi inferiore o uguale a 40 giorni

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

174

168

203

203

193

67

110

169

242

221

0

50

100

150

200

250

300

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

MISURE RESTRITTIVE E SEQUESTRI

I dati relativi agli arresti, alle denunce e ai sequestri, riferiti al mese di dicembre del 2024, risultano in aumento rispetto allo scorso anno sia per quanto concerne le persone denunciate che sul fronte degli arresti.

MISURE RESTRITTIVE

Grafico n.4. dati relativi alle persone arrestate e denunciate nel mese di dicembre dell’anno di riferimento

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

persone

arrestate

persone

denunciate

2

6

3

8

3

0

4

5

1

5

4

8

3

7

3

5

5

0

8

8

7

31

6

21

24

2

19

7

7

27

18

0

18

8

27

3

4

30

386

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

persone

arrestate

persone

denunciate

SEQUESTRI

Di seguito si riportano i dati relativi ai materiali sequestrati:

n. 21 strumenti lanciarazzi (473 lo scorso anno);

n. 43 armi comuni da sparo (7 lo scorso anno);

n. 6.332 munizioni (23 lo scorso anno);

kg. 1.214 di polvere da sparo (836 lo scorso anno);

kg 64.416 di manufatti appartenenti alla IV e V categoria Tulps (12.490 lo scorso anno);

kg 52.489 di manufatti recanti la marcatura “CE” (41.775 lo scorso anno);

kg. 31.247 di prodotti comunque non riconosciuti e cioè non ricompresi nelle categorie Tulps o “CE” perché illegali, non correttamente etichettati, non conformi alle norme CE, non rispondenti ai decreti di riconoscimento e classificazione, abusivi e/o altro (3.475 lo scorso anno);

n. 612.537 di parti di articoli pirotecnici di varia natura (162.678 lo scorso anno);

n. 7 detonatori (186 lo scorso anno);

n. 2.183 capsule innescanti (3.521 lo scorso anno).

ATTIVITÀ DI CONTROLLO

Nella seguente tabella sono rappresentati i dati concernenti le attività di controllo svolte dalle Forze di Polizia nell’arco di tutto il mese di dicembre del 2024 presso le fabbriche, i depositi, gli esercizi di minuta vendita con licenza di P.S. di esplosivi e senza licenza.

Esercizi presenti sul territorio Esercizi controllati Esercizi sanzionati

Fabbriche

Depositi

EVENTI DI MAGGIOR RILIEVO

1

NAPOLI Nella decorsa notte, un 29enne saudita – in Italia per turismo – è stato trasportato in ospedale per una ferita d’arma da fuoco alla spalla. L’uomo sarebbe stato colpito in strada, in zona San Carlo all’Arena, da un proiettile vagante esploso nel corso dei festeggiamenti.

2 Andria (BT) Nella decorsa notte, all’interno di un appartamento, si è verificata l’esplosione di una pistola a salve in quel momento maneggiata da un bambino di 6 anni. Il minore è stato condotto in ospedale a Bari, dove è stato sottoposto a intervento chirurgico per il rischio di amputazione di un dito della mano.

3 MILANO Nella decorsa notte, due cittadini tunisini, di cui uno minore, sono rimasti gravemente feriti a seguito dell’esplosione di artifizi pirotecnici. Il minore ha riportato la perdita parziale dell’occhio, mentre l’altro ha riportato gravi ferite al collo. Entrambi si trovano tuttora ricoverati in ospedale in codice rosso.

4 Andria (BT) Nella decorsa notte, la deflagrazione di un artifizio pirotecnico artigianale ha provocato il danneggiamento di una porzione della parete esterna di uno stabile residenziale. I Vigili del Fuoco, in attesa delle verifiche tecniche sul citato edificio, hanno fatto evacuare a scopo precauzionale 6 nuclei familiari di condomini. Nessun ferito.

5 FOGGIA Nella decorsa serata, un 26enne è stato trasportato in ospedale, in codice rosso, per una lacerazione delle dita di una mano dovuta all’esplosione di un petardo.

6 Mortara (PV) Nella decorsa serata, un 15enne italiano si è recato in ospedale per una grave lesione all’occhio sinistro dovuta all’esplosione di un petardo. Lo stesso è stato dimesso con prognosi di trenta giorni.

7 TORINO Nella decorsa notte, un 14enne, cittadino straniero, si è recato in ospedale per gravi ustioni al viso, causata dall’esplosione di un artifizio pirotecnico – prognosi di trenta giorni.

8 TORINO Nella decorsa serata, un 15enne italiano si è recato presso il locale ospedale per una grave lesione alla mano destra dovuta all’esplosione di un petardo di grosse dimensioni – tutt’ora in prognosi riservata.

9 TORINO Nella decorsa notte, un 13enne italiano si è recato in ospedale per la perdita dell’occhio destro causata dall’esplosione di un grosso petardo – tuttora in prognosi riservata.

10 Sciacca (AG) Nella decorsa notte, un 31enne italiano si è recato in ospedale per una grave ferita all’occhio, causata dall’esplosione di un “bengala”, esploso accidentalmente da un amico.

11 Sarno – Angri (SA) Nella decorsa notte, due cittadini marocchini sono rimasti gravemente feriti agli arti superiori a seguito dell’esplosione di un grosso petardo.

12 Galatone (LE) Nella decorsa serata, un 18enne è stato trasportato in ospedale – in codice rosso, non in pericolo di vita – per una ferita alla mano provocata dalla deflagrazione di un artifizio pirotecnico raccolto in strada.

13 Rovello Porro (CO) Nella decorsa serata, un 37enne marocchino è stato trasportato in ospedale – in codice rosso – per una ferita alla mano con perdita di un dito, provocata dalla deflagrazione di un petardo.

14 Santi Cosma e

Damiano

(LT) Nella decorsa notte, un 17enne italiano, è stato trasportato in ospedale, per una grave lesione alla mano destra con la perdita di due dita, dovuta all’esplosione di alcuni petardi. Lo stesso è stato dimesso con prognosi di quaranta giorni.

15 UDINE Nella decorsa serata, un 16enne italiano si è recato in ospedale per una grave lesione alla mano sinistra dovuta all’esplosione di un petardo. Lo stesso è stato ricoverato con prognosi di cinquanta giorni.

16 ROVIGO Nella decorsa serata, un 35enne è stato trasportato in ospedale per una ferita al volto e all’occhio destro, provocata dalla deflagrazione di un petardo.

17 ISERNIA Nella decorsa notte un minore, dopo aver raccolto un petardo inesploso, ha riportato profonde ferite alla mano con amputazione di una falange di un dito.

18 CATANZARO Nella decorsa notte, un uomo di etnia rom si è recato in ospedale per una grave ferita alla mano – con prognosi di trenta giorni – causata dall’esplosione di un petardo.

19 CASERTA Nella decorsa notte, un cittadino albanese si è portato presso il locale ospedale per una grave ferita alla mano causata da materiale esplodente.

20 PERUGIA Nella decorsa notte, un 30enne ha riportato gravi ferite all’occhio e alle mani, con prognosi di quaranta giorni.

21 NAPOLI Nella decorsa serata, un 45enne italiano, è stato trasportato in ospedale, per una grave ferita ad entrambi gli occhi – tuttora ricoverato.

22 NAPOLI Nella decorsa notte un 60enne italiano è stato trasportato in ospedale, per una grave lesione alla mano, con amputazione parziale di tre dita, causata dall’esplosione di un petardo – tuttora ricoverato.

23 ROMA Nella decorsa notte un 19enne italiano è stato trasportato in ospedale per una grave lesione al volto, al torace e all’addome, dovuta all’esplosione di un petardo – prognosi trenta giorni.

Un ulteriore soggetto 58enne ha perso l’uso di una mano a causa dell’accensione di un artifizio pirotecnico.

24 VICENZA Nella decorsa serata due minori hanno riportato gravi ferite alle mani per l’esplosione di alcuni manufatti artigianali. Uno di essi ha riportato lesioni con prognosi di quaranta giorni.

Un ulteriore soggetto 56enne ha perso l’uso di un dito a causa di un non corretto utilizzo di una pistola lanciarazzi.