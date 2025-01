Cortona, un successo gli eventi di Capodanno: in migliaia fra centro, teatro e museo

(AGENPARL) - Roma, 1 Gennaio 2025

Folla in piazza della Repubblica, tutto esaurito al museo e al teatro

Successo per gli eventi del Capodanno cortonese, serata di divertimento senza alcun problema di ordine pubblico in piazza della Repubblica. È qui che il colpo d’occhio è stato particolarmente suggestivo, grazie all’organizzazione del Comune e di Solema, con la direzione artistica di Andrea Caneschi. Dalle 22 fino alle 2 si sono susseguiti il concerto degli Argonauti e poi deejay e musicisti, fra cui Marco Mancini e Roberto Target alla consolle, Enrico Giovagnola al sax e le percussioni di Mario Rodriguez e Roberto Gatti.

«Bellissimo assistere ad una serata di divertimento che è trascorsa in serenità – dichiara il sindaco Luciano Meoni – voglio ringraziare gli organizzatori ma anche tutto il personale che ha costituito il dispositivo di sicurezza, come previsto dalla Commissione pubblico spettacolo. Auguro a tutti un buon 2025».

Bella partecipazione anche al Gran Galà con il Teatro Signorelli trasformato in una stazione lunare. L’evento curato da Terretrusche, sotto la guida di Vittorio Camorri, ha fatto da apripista alla Colazione al Museo con circa mille partecipanti in coda fin dalla mattina al Maec. Taglio della torta con dedica ai 20 anni dalla fondazione del Museo dell’Accademia Etrusca e della Città di Cortona. Il museo ha poi aperto a tutto il pubblico anche nel pomeriggio, come ormai accade da sedici edizioni.Quest’anno l’evento che unisce arte ed enogastronomia è stato intitolato al «Museo che verrà, non c’è futuro senza passato» ed ha visto la partecipazione di decine di produttori e chef.

In conclusione altro appuntamento da tutto esaurito è stato il concerto di Capodanno con la Cor Orchestra diretta dal maestro Alvaro Lozano e Andrea Trovato, solista. «Questo appuntamento, ormai tradizionale, è un modo per celebrare la Cor Orchestra, l’ensemble musicale che come Amministrazione comunale abbiamo promosso – dichiara l’assessore alla Cultura Francesco Attesti – un repertorio studiato per un appuntamento classico e un momento per scambiarsi gli auguri all’insegna della buona musica».

