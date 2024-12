Santachiara in concerto a Spoleto

(AGENPARL) - Roma, 31 Dicembre 2024

(AGENPARL) – mar 31 dicembre 2024 CONCERTO DI SANTACHIARA PER ACCADE A NATALE A SPOLETO

Evento gratuito, sabato 4 gennaio al Teatro Caio Melisso “Spazio Carla Fendi”

La Consulta giovanile del Comune di Spoleto, istituita nell’aprile scorso, ha promosso, all’interno di “Accade a Natale a Spoleto”, la rassegna di eventi organizzata in collaborazione con le associazioni, proloco e istituzioni culturali della città, il concerto del cantautore Santachiara.

L’evento, ad ingresso gratuito, si terrà sabato 4 gennaio 2025 al Teatro Caio Melisso “Spazio Carla Fendi” alle ore 21.15 ed è rivolto rivolto ai giovani della Zona Sociale n. 9 e agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado del territorio.

Dopo il concerto l’artista sarà intervistato dai ragazzi della Sala Relax Podcast e WoWo che collaborano già con il Comune di Spoleto nelle attività del progetto “BIBL_YOU: giovani energie in biblioteca”, per raccontare la sua carriera musicale e il particolare rapporto che lo lega alla nostra città.

Con il format Sala Relax Podcast sono stati coinvolti giovani a cui sono state fornite le competenze necessarie attraverso una serie di incontri di formazione, nella produzione di contenuti podcast. In 4 incontri sono stati formati circa 15 ragazzi che hanno avuto l’opportunità di partecipare alle puntate del podcast sia come speaker che dal punto di vista tecnico ed hanno in oltre curato tutta la post-produzione dei contenuti (montaggio puntata, grafiche, reeels). Sono stati realizzati 16 episodi con ospiti anche di importanza nazionale (Michela Giraud, Gnut, Lorenzo Mineo, Collettivo Bei Ricordi).

“Sono felice – ha dichiarato l’assessora Luigina Renzi – che la Consulta abbia preso il via e abbia fatto una programmazione importante che prevede questo primo incontro con il cantautore Santachiara a cui seguirà una intervista che potrà essere utile a tutti gli studenti e i giovani per l’orientamento del loro futuro”