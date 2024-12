(AGENPARL) - Roma, 31 Dicembre 2024

(AGENPARL) – mar 31 dicembre 2024 Italia-Albania, Mazzetti (FI) incontra ex primo ministro ed ex presidente Sali Berisha.

Tirana, 31 dic. – “Ho seguito, nei mesi passati, la vicenda che ha visto coinvolto l’ex presidente dell’Albania Sali Berisha. A Berisha va riconosciuta la capacità di portare l’Albania fuori da uno dei periodi più difficili della sua storia, rendendola un paese libero. Dopo lunghi arresti domiciliari, senza alcuna condanna, come più volte Forza Italia ha denunciato, Berisha è tornato finalmente in libertà e, oggi, ho avuto l’onore di incontrarlo a Tirana”. Lo riferisce l’On. Erica Mazzetti, Deputata di Forza Italia e responsabile nazionale dipartimento lavori pubblici di FI. “Ci siamo confrontati sulla cooperazione tra i nostri due paesi, amici da sempre, e ho tenuto a dire – sottolinea Mazzetti – quanto sia radicata e importante la comunità albanese in Italia, fatta da persone che, dal nulla, si sono costruite una vita con il lavoro, persone laboriose e integrate, nel rispetto dei nostri valori”. Grande attenzione, nel corso del colloquio, “alle prossime elezioni politiche albanesi in programma la prossima primavera”, alle quali “auspichiamo che il voto popolare premi i valori della libertà e della democrazia”. “Da parte nostra sempre al primo posto la cooperazione, volta a favorire lo sviluppo albanese per entrare nell’Unione”. “Nel solco di quanto fatto dal Presidente Silvio Berlusconi, apprezzato e amato dal popolo albanese, continuiamo a sostenere l’impegno del popolo albanese – continua l’esponente di FI – per la crescita della democrazia e della libertà, mettendo sempre al centro i diritti della persona”.

