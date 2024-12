Il Presidente Aliyev elogia l’eroismo kazako dopo l’incidente aereo dell’AZAL

(AGENPARL) - Roma, 31 Dicembre 2024

Il Presidente dell’Azerbaigian, Ilham Aliyev, ha reso omaggio al coraggio e alla solidarietà del popolo kazako in seguito al tragico incidente di un aereo Embraer 190 operato da Azerbaijan Airlines, avvenuto il 25 dicembre nei pressi di Aktau, in Kazakistan. L’incidente ha causato 39 vittime e 29 sopravvissuti, inclusi tre bambini, e ha rafforzato i legami tra i due paesi attraverso azioni di soccorso eroiche e uno spirito di fratellanza. Collaborazione tra Azerbaigian e Kazakistan. In un’intervista del 29 dicembre con Az.TV, Aliyev ha riflettuto sull’efficace collaborazione tra le autorità dei due paesi. Ha raccontato della telefonata del 27 dicembre con il Presidente Kassym-Jomart Tokayev, durante la quale i leader hanno discusso delle indagini condotte da una commissione speciale statale per chiarire le circostanze dell’incidente. Aliyev ha espresso la sua gratitudine al Kazakistan per l’impegno dimostrato, dichiarando: “Abbiamo ricevuto informazioni che non appena si è verificato l’incidente, i soccorritori kazaki sono arrivati ​​rapidamente sulla scena e hanno iniziato a estrarre le persone dalla fusoliera distrutta. Hannoto la vita, non sapendo se si sarebbe rischiata un’altra esplosione.”