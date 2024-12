FIGLIUOLO, BIGNAMI(FDI): CONGRATULAZIONI PER NUOVO INCARICO

(AGENPARL) - Roma, 31 Dicembre 2024

“Ringrazio il Generale Francesco Paolo Figliuolo per il lavoro svolto come

Commissario Straordinario per la ricostruzione post alluvione. Un incarico

che il Generale ha gestito con concretezza e affidabilità, nonostante

l’avversione dimostrata da alcune istituzioni locali, interessate più a

nascondere le proprie responsabilità per lo stato di trascuratezza e

incuria in cui le politiche di sinistra hanno da tempo consegnato l’Emilia

Romagna, che a dare effettive risposte al territorio. Spiace inoltre

constatare che spesso su Figliuolo siano state scaricate le responsabilità

per errori compiuti, anche nella fase di ricostruzione, da chi governa

questi territori da più di cinquant’anni. Ritengo doveroso da emiliano-

romagnolo ringraziare il Generale e tutta la struttura commissariale per

quanto fatto sino ad oggi, certo che le scelte che il governo Meloni

compirà per il futuro confermeranno l’impegno già testimoniato dagli oltre

sei miliardi stanziati per la ricostruzione pubblica e privata. Mi

congratulo, altresì, con lui per l’importante incarico ricevuto, che gli

consentirà di continuare a servire la Patria con la stessa abnegazione e

dedizione che ha sempre riservato”.

Così Galeazzo Bignami, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera.

