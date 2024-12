DIFESA-ESERCITO: AVVIATA ATTIVITÀ DI TEST E VALUTAZIONE TECNICA PERVEICOLO CORAZZATO LYNX KF41

(AGENPARL) - Roma, 31 Dicembre 2024

(AGENPARL) – mar 31 dicembre 2024 *DIFESA-ESERCITO: AVVIATA ATTIVITÀ DI TEST E VALUTAZIONE TECNICA PER

VEICOLO CORAZZATO LYNX KF41*

Roma, 31 dicembre 2024. È stato consegnato al Centro Polifunzionale di

Sperimentazione dell’Esercito (CEPOLISPE) un esemplare del veicolo

corazzato da combattimento per la fanteria Lynx KF41 per attività di

verifica, test e valutazioni tecniche preliminari. Gli Ingegneri, i

collaudatori dell’Esercito saranno responsabili delle attività di

familiarizzazione con il Lynx ed eseguiranno una serie di valutazioni allo

scopo di testare le capacità di mobilità, protezione, potenza di fuoco e

interoperabilità del mezzo. Il Lynx KF41, progettato da Rheinmetall nel

2015, è una piattaforma di ultima generazione, caratterizzato da un design

modulare e da una significativa versatilità, che permette di assolvere a

diverse funzioni, come veicolo da combattimento di fanteria (IFV),

trasporto truppe, posto comando mobile o ambulanza. Il CEPOLISPE

dell”Esercito è responsabile delle attività di sperimentazione, di

innovazione tecnologica, e di valutazione tecnica delle più avanzate

piattaforme terrestri e opera alle dipendenze del Comando Logistico

dell’Esercito per il tramite del Comando Tecnico.

*Ufficio Generale del Capo di Stato Maggiore dell’Esercito*

*Ufficio Pubblica Informazione e Comunicazione – Sz. PI*

*via XX Settembre, 123/A*

*00187 – ROMA*

*Ufficio: 06 4735**7**5**3**4*

*website: http://www.esercito.difesa.it *