Copenhagen Atomics: Rivoluzionare l’energia con i reattori a sali fusi

(AGENPARL) - Roma, 31 Dicembre 2024

Fondata nel 2014, Copenhagen Atomics è un’azienda danese all’avanguardia nello sviluppo di innovativi reattori a sali fusi (MSR). Concentrandosi su progetti modulari, scalabili e convenienti, l’azienda mira a trasformare il modo in cui l’energia viene prodotta e consumata a livello globale. Il loro concetto di punta, il Copenhagen Atomics Waste Burner (CAWB), combina la tecnologia avanzata dei reattori con la sostenibilità, affrontando sia la generazione di energia che la riduzione delle scorie nucleari.

Copenhagen Atomics è pioniera nell’uso del torio come combustibile primario per gli MSR. Il torio è abbondante, sicuro e consente ai reattori di funzionare come sistemi autofertilizzanti, creando più combustibile di quanto ne consumino. I loro reattori utilizzano sali fusi sia come combustibile che come refrigerante, consentendo una maggiore efficienza termica e una maggiore sicurezza rispetto ai reattori nucleari tradizionali.

Il CAWB è progettato per gestire temperature fino a 700 °C, consentendo un efficiente trasferimento di calore e produzione di energia. La sua architettura modulare consente la produzione di massa, riducendo i costi e migliorando la scalabilità. Questi reattori consumano anche scorie nucleari a lunga durata, trasformandole in materiali a vita più breve, generando al contempo energia pulita, una svolta per la gestione delle scorie e la sostenibilità.

Copenhagen Atomics adotta un approccio “Nuclear as a Service”. Invece di vendere direttamente i reattori, l’azienda prevede di finanziare, costruire, possedere e gestire una flotta di reattori, offrendo soluzioni energetiche direttamente ai clienti industriali. Questi reattori forniscono calore ad alta temperatura (circa 560 °C) ai clienti, addebitato in base al consumo energetico. Questo modello garantisce l’efficienza operativa semplificando al contempo l’integrazione energetica per le aziende.

Copenhagen Atomics ha condotto oltre 10.000 giorni di test sui componenti del reattore, tra cui pompe, scambiatori di calore e sistemi di controllo su misura per ambienti con sali fusi. Questo rigoroso approccio di R&S garantisce l’affidabilità e la sicurezza della loro tecnologia.

I reattori dell’azienda affrontano due sfide globali critiche: la produzione di energia pulita e la riduzione delle scorie nucleari. Utilizzando il torio e riciclando le scorie nucleari esistenti, i reattori di Copenhagen Atomics offrono una soluzione sostenibile alla crescente domanda di energia.

Inoltre, l’azienda sta esplorando opportunità nella produzione di idrogeno verde e ammoniaca, sfruttando la tecnologia dei reattori per creare processi industriali a zero emissioni di carbonio. Ad esempio, un potenziale progetto in Indonesia mira a produrre un milione di tonnellate di ammoniaca verde all’anno, riducendo le emissioni di CO₂ di 1,7 milioni di tonnellate all’anno.

Copenhagen Atomics sta rapidamente avanzando verso l’implementazione nel mondo reale. Si prevede che i loro reattori saranno sottoposti a esperimenti critici entro il 2026, in collaborazione con importanti istituti di ricerca come il Paul Scherrer Institute svizzero. Questi sforzi segnano un passo significativo verso l’implementazione commerciale dei reattori a sali fusi.

Mentre le esigenze energetiche globali si evolvono, Copenhagen Atomics si erge come un faro di innovazione, colmando il divario tra tecnologia nucleare all’avanguardia e soluzioni energetiche sostenibili. Il loro impegno nell’affrontare le sfide energetiche e ambientali sottolinea il loro ruolo di attori chiave nel plasmare il futuro dell’energia pulita.