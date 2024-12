(AGENPARL) - Roma, 30 Dicembre 2024

(AGENPARL) – lun 30 dicembre 2024 *Migranti, Bignami (FdI): Cassazione mette fine a indecorosa campagna di

mistificazione *

“Con il deposito dell’ordinanza di oggi della Cassazione sul ricorso di uno

dei migranti fatti rientrare dall’Albania ci auguriamo venga messa la

parola fine all’ indecorosa campagna di mistificazione che la sinistra e le

opposizioni, sostenuti dai loro house organ, per settimane hanno

orchestrato. Si era arrivati addirittura a parlare di fine del ‘modello

Albania’, il tutto condito dall’accusa di aver dilapidato soldi pubblici.

Invece, oggi la Cassazione con il deposito delle motivazioni dell’ordinanza

chiarisce un principio: la politica estera, e quindi la scelta di quali

siano i Paesi sicuri, spetta al Governo e non alla magistratura. Lo avevamo

sostenuto subito nell’immediatezza delle decisioni dei giudici, che avevano

annullato il trasferimento in Albania e adesso, alla luce di quanto scrive

la Cassazione, possiamo dire che avevamo ragione e che eravamo in presenza

di provvedimenti viziati da una mala-interpretazione di quanto disposto

dalla Corte di Giustizia Ue ed anche, evidentemente, dall’ideologia di

qualche magistrato. Il governo Meloni e Fratelli d’Italia andranno avanti,

perché con gli italiani abbiamo preso l’impegno di contrastare

l’immigrazione illegale e i trafficanti di morte. E quanto deciso dalla

Cassazione ci convince ancora di più di essere sulla strada giusta”.

Lo dichiara il presidente dei deputati di Fratelli d’Italia, Galeazzo

Bignami.

Roma, 30 dicembre 2024