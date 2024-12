EneaBarockOrchestra protagonista di Capodarte 2025 con un omaggio a Bach e alla musica europea

(AGENPARL) - Roma, 30 Dicembre 2024

Per il terzo anno consecutivo, EneaBarockOrchestra si conferma tra i protagonisti di Capodarte , la prestigiosa rassegna promossa dall’ Assessorato alla Cultura di Roma Capitale e coordinata dal Dipartimento Attività Culturali . Quest’anno, l’orchestra barocca romana, in una raffinata formazione cameristica composta da flauto traversiere, archi e clavicembalo , offrirà un concerto speciale per augurare buon anno ai cittadini di Roma, con un programma dedicato a Johann Sebastian Bach e al suo dialogo creativo con la musica italiana.

Il concerto si terrà il 1° gennaio alle ore 11.30 presso il suggestivo Casino Nobile di Villa Torlonia , con ingresso libero fino a esaurimento posti.

Bach, il barocco e il cosmopolitismo musicale europeo

In linea con il tema di Capodarte 2025 , Città nel mondo , il programma musicale dell’EneaBarockOrchestra esplorerà il cosmopolitismo del barocco europeo , un’epoca in cui la varietà di linguaggi musicali si arricchiva attraverso un continuo scambio di idee, stili e influenze. L’obiettivo è mettere in luce come la creatività di Bach sia stata alimentata dalla dialettica tra il linguaggio musicale italiano e quello francese, due tradizioni che hanno profondamente influenzato l’estetica del compositore tedesco.

La performance proporrà, tra gli altri brani, una trascrizione per archi del Concerto “nel gusto italiano” BWV 971 , originariamente scritto per clavicembalo solo, e la celebre Ouverture BWV 1067 , esempio della perfetta assimilazione della maniera francese da parte di Bach. Questi brani offriranno al pubblico un viaggio tra le sonorità e le suggestioni culturali che hanno fatto del barocco una stagione musicale senza confini.

Capodarte 2025: la cultura abita Roma

Il concerto si inserisce nel ricco cartellone di Roma Capodarte 2025 – Città nel mondo , una manifestazione multidisciplinare che animerà oltre 80 spazi cittadini . Musei Civici, biblioteche, teatri, cinema e molti altri luoghi della cultura apriranno gratuitamente le loro porte per accogliere romani e turisti in una giornata all’insegna dell’arte, della musica, del cinema e della letteratura.

Capodarte rappresenta un’occasione unica per scoprire la città in una veste nuova, partecipando a eventi di qualità pensati per celebrare la ricchezza culturale e l’apertura internazionale di Roma, la “Città Eterna” .

Non perdete l’appuntamento con l’EneaBarockOrchestra, per iniziare il 2025 con le meravigliose sonorità di Johann Sebastian Bach e un viaggio musicale nel cuore dell’Europa barocca.