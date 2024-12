Da Bolzano a Lecce, Italia campione del mondo 2024

(AGENPARL) - Roma, 30 Dicembre 2024

(AGENPARL) – lun 30 dicembre 2024 Dalla punta del nord all’estremo sud

Italia campione del mondo 2024

da Bolzano (Sinner) a Lecce (Galilei-Costa)

Un anno pieno di trionfi per il campione altoatesino

Il Galilei-Costa-Scarambone vince il “Nobel” delle scuole

Sinner.jpg TopWinners_md.jpg

Tra i tanti titoli mondiali che l’Italia ha conquistato da nord a sud, in

questo ultimo anno, ne spiccano due, in ambiti completamente diversi, ma

entrambi capaci di sovvertire preconcetti e radicate sottovalutazioni. Nel

tennis e nell’istruzione. Nel primo caso l’Italia con Jannik Sinner (insieme

a Paolini e tanti altri compagni) ha fatto incetta dei migliori e più

prestigiosi premi internazionali, nel secondo un istituto pubblico di Lecce

ha vinto il “Nobel” delle scuole, il World’s Best School Prize.

Senza dubbio il 2024 resterà nella storia del tennis, non solo italiano. In

particolare il campionissimo altoatesino Jannic Sinner ha vinto di tutto e

di più, dai Grande Slam (Australian Open 2024, US Open 2024) agli ATP

Masters 1000 (Miami Open 2024, Cincinnati Open 2024, Shangai Open 2024),

dagli ATP 500 (Rotterdam Open 2024, Halle Open 2024) alla Coppa Davis, dagli

ATP Finals (Torino 2024) al Six Kings Slam. Dodici mesi da ricordare,

dunque, ma l’attesa e l’aspettativa per il 2025 non è certo inferiore. E si

è (finalmente) compreso che il tennis non è assolutamente uno sport minore.

Oltre ai grandi successi giunti dal nord, vi è poi quello internazionale

giunto dal profondo sud, la vincita del premio “Nobel” delle scuole da parte

di in istituto pugliese. A giugno 2024 l’istituto “Galilei-Costa-Scarambone”

di Lecce è stato selezionato nella Top 10 dei “World’s Best School Prizes”,

nella categoria “Supporting Healthy Lives” (a supporto del benessere degli

studenti). Successivamente, a settembre, la giuria internazionale ha

selezionato ulteriormente la scuola pugliese nel più ristretto giro dei Top

3 (insieme ad una scuola di Singapore ed una di Londra) per poi, ad ottobre,

scoprire che la scuola pubblica italiana è risultata vincitrice assoluta

nella sua categoria (sono cinque le categorie). Anche in questo ambito è

stato sfatato il mito secondo cui la scuola italiana ha da imparare dalle

altre, forse è il contrario.

Il progetto con cui il “Galilei-Costa-Scarambone” è stato selezionato dalla

giuria internazionale si chiama Mabasta, nato dopo che gli studenti sono

rimasti particolarmente turbati e colpiti dal tentativo di suicidio di una

12enne di Pordenone a causa del bullismo. L’iniziativa, ottimamente curata e

guidata dal 23enne team leader Mirko Cazzato, sostiene una strategia

proattiva anti-bullismo e ha già coinvolto oltre 35.000 studenti in tutta

Italia con il suo “Modello Mabasta”. Oltre alla dirigente della scuola,

Gabriella Margiotta, i ragazzi sono seguiti dal docente di

auto-imprenditorialità sociale Daniele Manni.

—————————————————

Alcuni collegamenti utili:

Federazione Tennis e Padel: http://www.fitp.it

World’s Best School Prizes: