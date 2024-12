(AGENPARL) - Roma, 30 Dicembre 2024

(AGENPARL) – lun 30 dicembre 2024 Codice strada, Matone (Lega): Norme stringenti contro incoscienza ed egoismo

Roma, 30 dic. – “Le severe norme del nuovo Codice della strada combattono incoscienza ed egoismo di chi mette in pericolo la vita degli altri. Guidare sotto effetto di droghe e alcool va impedito. E non vale il refrain di chi dice che fumare uno spinello tre giorni prima o bere un bicchiere di troppo sono norme illiberali. Non è un caso che nei primi 15 giorni del 2024, rispetto allo stesso periodo 2023, gli incidenti stradali mortali siano diminuti del 25 per cento. Sicurezza sulle strade ma anche sicurezza nelle città dove la violenza fa da padrone devono essere un obiettivo comune di tutti i partiti e non un tornaconto politico da spendere per combattere il Governo. È da incoscienti, ma finora non ha funzionato”.

Lo dichiara il deputato della Lega ed ex magistrato Simonetta Matone.