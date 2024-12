(AGENPARL) - Roma, 30 Dicembre 2024

(AGENPARL) – lun 30 dicembre 2024 Carabiniere infortunatosi in servizio, Nappi (Lega): felici per ritorno a

casa di Giovanni Russo

“Siamo felici per il ritorno a casa di Giovanni Russo, il vicebrigadiere

dell’Arma infortunatosi mentre era in servizio. A lui e alla sua famiglia

un forte abbraccio, con la speranza che possa rimettersi completamente

quanto prima”. Lo afferma Severino Nappi, capogruppo della Lega nel

Consiglio regionale della Campania.

Prof. Avv. Severino Nappi

Capogruppo Lega Consiglio regionale della Campania

Coordinatore Lega Città Metropolitana di Napoli

Ufficio Stampa