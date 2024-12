(ARC) Trasporti: Amirante, 500mila euro per interventi viabilit ferroviaria

(AGENPARL) - Roma, 30 Dicembre 2024

Casarsa-Portogruaro, Sacile-Gemona e Trieste-Venezia

Trieste, 30 dic – La stipula di una convenzione con Rete

ferroviaria italiana (Rfi) per la progettazione di nuovi

interventi infrastrutturali atti a migliorare il collegamento tra

le linee Casarsa-Portogruaro, Sacile-Gemona e Trieste-Venezia ?

stata oggetto di apposita delibera approvata questa mattina dalla

Giunta regionale, su proposta dell’assessore competente Cristina

Amirante.

“La Regione – ha reso noto la rappresentante dell’Esecutivo –

stanzier? risorse per 500mila euro finalizzate alla redazione, da

parte di Rfi, di un documento di fattibilit? delle alternative

progettuali riguardo a nuovi interventi infrastrutturali di

collegamento tra le linee ferroviarie citate, includendo anche la

valutazione di un ulteriore collegamento con la linea ferroviaria

Portogruaro-Trieste. La convenzione mira, in particolare, a

superare alcune criticit? che attualmente sussistono sulla linea

Casarsa-Portogruaro, prevedendo l’eliminazione dei passaggi a

livello e la realizzazione di nuove lunette. ? importante – ha

proseguito Amirante – trovare le soluzioni migliori per

massimizzare l’efficienza di una linea essenziale per il

territorio, che funge da raccordo tra le due reti principali che

attraversano la regione da est a ovest, ovvero la Trieste-Venezia

(via Cervignano e via Udine) e la Sacile-Gemona”.

Il documento finale sar? prodotto da Rfi entro 21 mesi dalla

stipula della convenzione e sar? comprensivo di uno studio di

trasporto e di un’analisi comparativa sulle possibili alternative

di tracciato per il miglioramento delle connessioni ferroviarie

nel Friuli occidentale.

Lo studio finanziato dalla Regione affianca, nelle tempistiche e

nel contesto territoriale di riferimento, la redazione del

documento di fattibilit? delle alternative progettuali inerente

al progetto di “Potenziamento tecnologico-infrastrutturale e

velocizzazione della linea Udine-Venezia”, in corso di avvio nel

2025 sempre da parte di Rfi.

