AMBIENTE, FONTANA (M5S): OLTRE 2 ANNI DI GOVERNO, ZERO TRACCE DI POLITICHE SOSTENIBILI

Roma, 30 dic. – “Caro Presidente Meloni, questo 2024 sta terminando e stiamo per dare il benvenuto al 2025, un anno che dovrebbe segnare una svolta fondamentale per il nostro Paese in ambito ambientale. Ma dopo 2 anni abbondanti che governate, non c’è traccia di politiche per un futuro sostenibile. Sul clima, alla decarbonizzazione avete preferito un approccio alla ‘carbone per sempre’, senza alcuna tutela del territorio, con i nostri mari, i boschi e le montagne sempre più teatri di tragedie climatiche. Mentre altri Paesi corrono con le rinnovabili verso l’indipendenza energetica con solare, eolico e idrogeno verde, l’Italia rallenta. Avete eliminato il Ministero della Transizione Ecologica, ma nessuno poteva immaginare che con esso avreste cancellato la transizione stessa, preferendo un’altra transizione: quella militare. Il futuro non si costruisce con slogan sul passato. Scienziati chiedono interventi urgenti, l’Europa punta a obiettivi ambiziosi, il mondo ha bisogno di soluzioni davvero sostenibili. Guardi avanti, Presidente, cambi rotta! Continueremo ad essere il vostro fiato sul collo e proporremo sempre soluzioni pragmatiche che tutto sono tranne che ideologiche. A quelle già ci pensate voi”.

Così sui social la deputata Ilaria Fontana, capogruppo M5S in Commissione Ambiente.

