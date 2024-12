agenzia regionale 1536.24 giunta 30.12

(AGENPARL) - Roma, 30 Dicembre 2024

(AGENPARL) – lun 30 dicembre 2024 *GIUNTA 30 DICEMBRE 2024: I PROVVEDIMENTI PRINCIPALI ADOTTATI*

AGRICOLTURA

Approvate dalla Giunta le disposizioni generali per attuare l’intervento

Back Office AKIS (Agricultural Knowledge and Innovation System – sistema

di conoscenza e innovazione in campo agricolo) del Complemento regionale

per lo Sviluppo Rurale (CSR) del Piano strategico della PAC 2023-2027 della

Regione Puglia, definendone gli obiettivi, approvando criteri e modalità di

attuazione e delegando compiti e responsabilità attuative ai soggetti

coinvolti. Stanziati a tal fine 3,5 milioni di euro.

LAVORI PUBBLICI

La Giunta ha dato attuazione a precedenti provvedimenti per istituire e

rendere immediatamente operativo l’”Osservatorio per la ricostruzione”

presso la Struttura Territoriale di Foggia, approvando lo schema di Accordo

di Cooperazione tra Regione Puglia e Agenzia regionale ASSET. Le risorse

finanziarie stimate pari a 300.000 euro per le attività di supporto tecnico

– amministrativo per le attività di sorveglianza e controllo

sull’attuazione dei piani di ricostruzione post sisma del 2002 nell’area

della provincia di Foggia*, *sono destinate esclusivamente al rimborso dei

costi e delle spese vive.

SANITA’

Dopo la sottoscrizione della convenzione tra la Regione Veneto e la Regione

Puglia per disciplinare lo svolgimento delle attività per la realizzazione

del Progetto “Approccio integrato al rafforzamento del contrasto alla

tubercolosi: dalla diagnostica e gestione clinica alla Sanità Pubblica, la

Sezione Promozione della Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro ha

espresso la necessità di dover procedere con le relative variazioni al

bilancio. Si procederà quindi con la stipula di un Accordo di

collaborazione tra la Regione Puglia, l’Azienda Ospedaliero-Universitaria

Policlinico Giovanni XXIII di Bari e l’Università degli Studi di Bari Aldo

Moro, Dipartimento Interdisciplinare di Medicina, per disciplinare lo

svolgimento di alcune delle attività progettuali.

ISTRUZIONE

La Giunta ha approvato il Piano di dimensionamento scolastico per l’a.s.

2025/26, ovvero le azioni di riorganizzazione della rete scolastica

regionale e la programmazione dell’offerta formativa per il triennio

scolastico 2025/26, 2026/27 e 2027/28 con l’attivazione di indirizzi di

studio delle istituzioni scolastiche del secondo ciclo per il successivo

triennio scolastico. La delibera contiene gli esiti degli iter dei piani

provinciali, dei pareri dell’Ufficio scolastico regionale e le richieste di

attivazioni. Il Governo nazionale ha imposto di procedere a 18 accorpamenti

su tutto il territorio regionale.

PUGLIAPROMOZIONE

La Giunta ha approvato il bilancio di previsione annuale 2024 e pluriennale

2024-2026 dell’Agenzia regionale del Turismo (ARET) -Pugliapromozione e le

successive variazioni intervenute nel corso dell’anno 2024 dalla prima alla

quinta.